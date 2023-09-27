Водитель «Мерседеса» разбился о рекламный щит под Гатчиной

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 26 сентября на границе Гатчинского и Ломоносовского районов Ленобласти. Тело погибшего пришлось вырезать из искореженной машины.



По предварительным данным, около 23:30 на дороге между деревней Ретселя и поселком Тайцы 44-летний мужчина на автомобиле Mercedes врезался в опору рекламного щита, сообщает 27 сентября 47news со ссылкой на дорожную полицию. От полученных травм водитель скончался на месте.

Прибывшие на место спасатели из дежурной смены 42-й пожарной части деблокировали тело погибшего, добавили в ГУ МЧС по Ленобласти. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.