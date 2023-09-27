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    Водитель «Мерседеса» разбился о рекламный щит под Гатчиной

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    4 комментария

    Смертельное ДТП произошло поздним вечером 26 сентября на границе Гатчинского и Ломоносовского районов Ленобласти. Тело погибшего пришлось вырезать из искореженной машины.

    По предварительным данным, около 23:30 на дороге между деревней Ретселя и поселком Тайцы 44-летний мужчина на автомобиле Mercedes врезался в опору рекламного щита, сообщает 27 сентября 47news со ссылкой на дорожную полицию. От полученных травм водитель скончался на месте.

    Прибывшие на место спасатели из дежурной смены 42-й пожарной части деблокировали тело погибшего, добавили в ГУ МЧС по Ленобласти. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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    Комментарии 4

    своих не бросаем27 Сен 2023 в 12:45
    люди не пострадали и славно
    +0−0
    Потёртый русский27 Сен 2023 в 12:24
    Реклама контрактов с МО
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 12:18
    Самовыпил? Хорошо, что не забрал других.
    +1−0
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