Пик тепла в Петербурге всё ещё впереди, но уже можно готовиться к первому снегу

Погодная осень придёт в Петербург ровно 1 октября. А пока есть ещё несколько дней, чтобы греться и радоваться солнцу.



«Погода в Санкт-Петербурге стоит хорошая, поэтому и отметить даже нечего. Небольшие корректировки внутри этого теплого периода все же имеются. Самый теплый день недели получится не в четверг, а в пятницу», — сообщил 27 сентября главный синоптик города Александр Колесов.



Сегодня и завтра ожидается до 19–20 градусов, а вот в пятницу, 29 числа, — около 21 градуса. Правда, рекорд вряд ли будет: в 1981 году в этот день зафиксировано 22,3 градуса.

