Пик тепла в Петербурге всё ещё впереди, но уже можно готовиться к первому снегу

Погодная осень придёт в Петербург ровно 1 октября. А пока есть ещё несколько дней, чтобы греться и радоваться солнцу.
«Погода в Санкт-Петербурге стоит хорошая, поэтому и отметить даже нечего. Небольшие корректировки внутри этого теплого периода все же имеются. Самый теплый день недели получится не в четверг, а в пятницу», — сообщил 27 сентября главный синоптик города Александр Колесов.
Сегодня и завтра ожидается до 19–20 градусов, а вот в пятницу, 29 числа, — около 21 градуса. Правда, рекорд вряд ли будет: в 1981 году в этот день зафиксировано 22,3 градуса.
Пятница станет последним днем тёплого и сухого периода. Впереди — резкое ухудшение погоды. Уже в ночь на субботу к городу приблизится атмосферный фронт с дождями. Он откроет череду осенних циклонов. «Можно уже готовиться убирать шорты и футболки до следующего лета и доставать осеннюю одежду», — отмечает Колесов.
Суббота, то есть последний день сентября, будет переходным этапом. Днем всё ещё ожидается тепло — около 17 градусов. А в воскресенье уже не выше 14 градусов, много дождей и сильный ветер.
«Погрелись мы в сентябре значительно, теперь пора думать и о первых снежинках. Когда они будут, трудно сейчас сказать, но перспективы на конец первой декады уже имеются. Конечно, если атмосфера не закапризничает и снова не перевернет все наоборот», — резюмирует синоптик.