Обстрелы Шебекино: в мужчину попало, когда он косил траву на участке

Утром 27 сентября под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое (Шебекинский городской округ Белгородской области). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



Пострадал один человек — мужчина, который в момент обстрела на своём участке косил траву. С осколочными ранениями бедра его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.



Кроме того, в одном частном доме посекло крышу. Ведётся подомовой обход территории, работают оперативные и аварийные службы.



Шебекинский городской округ регулярно обстреливается ВСУ. 25 сентября в Шебекино пострадала пассажирка автомобиля: один из снарядов упал на дорогу, и взрывная волна выбила стёкла в ехавшей мимо машине.