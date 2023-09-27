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    Обстрелы Шебекино: в мужчину попало, когда он косил траву на участке

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    1 комментарий

    Утром 27 сентября под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое (Шебекинский городской округ Белгородской области). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Пострадал один человек — мужчина, который в момент обстрела на своём участке косил траву. С осколочными ранениями бедра его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

    Кроме того, в одном частном доме посекло крышу. Ведётся подомовой обход территории, работают оперативные и аварийные службы.

    Шебекинский городской округ регулярно обстреливается ВСУ. 25 сентября в Шебекино пострадала пассажирка автомобиля: один из снарядов упал на дорогу, и взрывная волна выбила стёкла в ехавшей мимо машине.

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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 10:31
    Уезжайте в дом к губернатору.
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