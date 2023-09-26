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    «Дастер» снес несколько метров забора и лег на бок на Свердловской набережной

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    3 комментария

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    ДТП с «перевертышем» затрудняло движение по набережной в Красногвардейском районе Петербурга утром 26 сентября. Потерявший управление водитель проделал дыру в разделительном ограждении.

    В 8:35 на Свердловской набережной, в районе дома 60, водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и влетел в разделительное ограждение, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого машина завалилась на бок поперек дороги.

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 3

    Гость26 Сен 2023 в 13:30
    Завалилась на бок поперёк дороги. А дыру кто проделал?! Не справился?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:29
    Дустер думал что он на ралли!
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:26
    Дуст вообще не управляется!
    +0−0
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