«Дастер» снес несколько метров забора и лег на бок на Свердловской набережной

ДТП с «перевертышем» затрудняло движение по набережной в Красногвардейском районе Петербурга утром 26 сентября. Потерявший управление водитель проделал дыру в разделительном ограждении.
В 8:35 на Свердловской набережной, в районе дома 60, водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и влетел в разделительное ограждение, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого машина завалилась на бок поперек дороги.
Водитель кроссовера от медицинской помощи отказался.