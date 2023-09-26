В Эрмитаже расскажут о том, как бывшая императорская резиденция стала музейным комплексом

На экспозиции вы узнаете, как формировался музейно-выставочный комплекс в 1920-е/50-е годы, о реставрации зданий после Октябрьской революции и восстановлении после Великой Отечественной войны. Вы увидите порядка трёхсот предметов: фотографии, документы и чертежи, акварели и рисунки, архитектурные детали. Более двухсот вещей музей покажет впервые. В комментарии Михаила Пиотровского о проекте, который приводит музей, генеральный директор напоминает, что «преданность Эрмитажу может принести не только радости, но и беды».

Реконструкцией музея 20-х/50-х годов прошлого века занимался Александр Сивков (1890 — 1968), который был главным архитектором комплекса с 1925 по 1952 и с 1955 до 1959 года. Именно под его руководством сегодня в Главном комплексе музея есть удобные маршруты и переходы, можно наслаждаться коллекцией музея, переходя из одного здания в другое. Площадь помещений, которые входят в комплекс Государственного Эрмитажа, с 1917 по 1957 год увеличилась почти в пять раз, заметным событием в жизни музея стало строительство в подвале Зимнего дворца гардероба «Метро», которое завершилось в 1958 году.

