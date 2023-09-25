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    Историю Шаганэ, любимой женщины Есенина, расскажут со сцены

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    1 комментарий
    Фото: предоставлено организаторами
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    28 сентября в театре Ленсовета покажут моноспектакль «Шаганэ. Тайна поэта», рассказывающий об одной из главных женщин в жизни Сергея Есенина. Это почти документальная зарисовка, охватывающая жизнь Шаганэ с 17 до 75 лет со всеми трагедиями и смертями близких ей людей. Команда во главе с режиссёром-постановщиком Каро Баляном изучила множество документов, общалась со специалистами по творчеству Сергея Есенина, в том числе с литературоведом Натальей Шубниковой-Гусевой, известной монографиями о Есенине, а также с родственниками и ереванским журналистом, который лично знал женщину.

    «Нам рассказали о том, что Есенин должен был познакомиться с известным армянским поэтом Егише Чаренцем и очень хотел дождаться его в Батуми в 1924 году, когда впервые увидел девушку, — поделилась Тата Хачатрян, продюсер и исполнительница главной роли. — Оказалось, однажды сама Шаганэ сказала, что Есенин хотел, чтобы Чаренц их венчал. И это откровение». Открытием актриса считает факт потому, что Шаганэ формально никогда не причисляют к «женщинам Есенина», отношения с которыми были бы серьёзными и «перевернули» бы жизнь писателя. «Мы очень мало о ней знаем, — подчёркивает Хачатрян. — Есть реплика, которую мы даже вынесли в спектакль: Шаганэ говорит о том, что если бы Есенин тогда дождался бы Чаренца, быть может, что-то в его жизни сложилось иначе. Имя Шаганэ Есенин упоминает в 6 из 15 стихотворений цикла «Персидские мотивы».

    Фото: предоставлено организаторами
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    Моноспектакль «Шаганэ. Тайна поэта» не совсем классический. Много внимания постановщики уделили не только хронологической достоверности, но, например, привлекли родных героини. Так, в эпизоде со свадьбой зрители услышат молитву, записанную родственником Шаганэ по линии мужа, священнослужителем. Также в постановке используется видеомэппинг.

    Начало в 19:30, 16+

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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    Сергей Есенин
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    Комментарии 1

    Гость25 Сен 2023 в 16:00
    кокс употребляла? не?
    +0−0
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