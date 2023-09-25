Историю Шаганэ, любимой женщины Есенина, расскажут со сцены

28 сентября в театре Ленсовета покажут моноспектакль «Шаганэ. Тайна поэта», рассказывающий об одной из главных женщин в жизни Сергея Есенина. Это почти документальная зарисовка, охватывающая жизнь Шаганэ с 17 до 75 лет со всеми трагедиями и смертями близких ей людей. Команда во главе с режиссёром-постановщиком Каро Баляном изучила множество документов, общалась со специалистами по творчеству Сергея Есенина, в том числе с литературоведом Натальей Шубниковой-Гусевой, известной монографиями о Есенине, а также с родственниками и ереванским журналистом, который лично знал женщину.

«Нам рассказали о том, что Есенин должен был познакомиться с известным армянским поэтом Егише Чаренцем и очень хотел дождаться его в Батуми в 1924 году, когда впервые увидел девушку, — поделилась Тата Хачатрян, продюсер и исполнительница главной роли. — Оказалось, однажды сама Шаганэ сказала, что Есенин хотел, чтобы Чаренц их венчал. И это откровение». Открытием актриса считает факт потому, что Шаганэ формально никогда не причисляют к «женщинам Есенина», отношения с которыми были бы серьёзными и «перевернули» бы жизнь писателя. «Мы очень мало о ней знаем, — подчёркивает Хачатрян. — Есть реплика, которую мы даже вынесли в спектакль: Шаганэ говорит о том, что если бы Есенин тогда дождался бы Чаренца, быть может, что-то в его жизни сложилось иначе. Имя Шаганэ Есенин упоминает в 6 из 15 стихотворений цикла «Персидские мотивы».