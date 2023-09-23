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    Жители Приозерска заметили пропажу памятника финским солдатам. Местные власти не в курсе, куда он делся

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    9 комментариев

    Памятник финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны, пропал со своего постамента у Кирхи в Приозерске Ленинградской области. Его отсутствие заметили местные жители.

    Как рассказал 23 сентября «Фонтанке» читатель, он увидел фото с отсутствием памятника на месте в закрытой группе жителей Приозерска во «Вконтакте». Изображения были опубликованы вечером 21 сентября. Их автор сообщил «Фонтанке», что никакой информацией не владеет и сам хотел бы узнать, что случилось со скульптурой.

    Пользователи написали о своем наблюдении в соцсети главы администрации Приозерского района Ленобласти Александра Соклакова. Там дали понять, что администрация за содержание объекта не отвечает, и информации о том, куда он делся объект, нет.

    Памятник в 2019 г.
    Памятник в 2019 г.Фото: скриншот с сайта vk.com, сообщество Администрация Приозерского района ЛО
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    Памятный знак на месте захоронения 130 финских солдат, погибших в 1939–1945 годах, установили 4 июня 2019 года на основании соглашения между Россией и Финляндией.

    Арт-объект представляет собой прямоугольный блок, на котором начертаны имена погибших. Его изготовили по проекту финского архитектора Отсо Линдфорса по инициативе финского общества «Про Кексгольм». В финансировании ему помогало министерство культуры и образования Суоми.

    Место, где раньше был памятник, 21 сентября выглядело вот так
    Место, где раньше был памятник, 21 сентября выглядело вот такФото: читатель «Фонтанки»
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    Администрация Приозерского района освещала открытие памятника в соцсетях. В торжественной церемонии участвовали основатель общества «Про Кексгольм» Каарло Теласуо, советник образования Финляндии Анти Хаалли, архитектор Отсо Линдфорс, оперный певец Хейки Аато. Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне поблагодарил главу района в письме.

    «История научила Финляндию и Россию дружить. Мы будем помогать друг другу так, как добрый сосед должен помогать своему соседу. Таким образом, на протяжении более 70 лет мы развиваем и укрепляем дружбу и сотрудничество народов Финляндии и России», — цитировали его тогда.

    А такими словами заканчивался пост администрации: «Война разъединяла людей. Память о войне — объединяет. Забота о сохранении памяти — это наша общая задача».

    При этом рядом с кирхой есть еще один памятник погибшим финским солдатам, установленный в 1996 году. Дело в том, что ранее в этом месте было финское военное кладбище Кякисалми (финское название Приозерска).

    Памятник в 2019 г.
    Памятник в 2019 г.Фото: скриншот с сайта vk.com, сообщество Администрация Приозерского района ЛО
    Место, где раньше был памятник, 21 сентября выглядело вот так
    Место, где раньше был памятник, 21 сентября выглядело вот такФото: читатель «Фонтанки»

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    ПриозерскВ Приозерске пропал памятник финским солдатам
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    Комментарии 9

    Гость23 Сен 2023 в 22:27
    фонтань, а когда каклы рушили памятники Советским солдатам ты, помню, не очень-то горевала
    +0−1
    tochilshik23 Сен 2023 в 22:27
    путриоты по тихому разломали.
    +1−0
    26632473323 Сен 2023 в 22:24
    да, конечно, администрация естественно не в курсе и за это не отвечает. Администрация как всегда не при делах. Как и в ситуации с памятником полякам в Левашово (кстати, Фонтанка, там про него новостей нет??). Памятник сам установился и, наверное, памятник сам же и ушёл. Ну что за бред? За кого жителей держат, совсем за стадо что-ли?
    +1−0
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