Жители Приозерска заметили пропажу памятника финским солдатам. Местные власти не в курсе, куда он делся

Памятник финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны, пропал со своего постамента у Кирхи в Приозерске Ленинградской области. Его отсутствие заметили местные жители.



Как рассказал 23 сентября «Фонтанке» читатель, он увидел фото с отсутствием памятника на месте в закрытой группе жителей Приозерска во «Вконтакте». Изображения были опубликованы вечером 21 сентября. Их автор сообщил «Фонтанке», что никакой информацией не владеет и сам хотел бы узнать, что случилось со скульптурой.

Пользователи написали о своем наблюдении в соцсети главы администрации Приозерского района Ленобласти Александра Соклакова. Там дали понять, что администрация за содержание объекта не отвечает, и информации о том, куда он делся объект, нет.