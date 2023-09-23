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    Эрмитаж: на билетном сайте музея технические неполадки

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    Государственный Эрмитаж сообщает о технических неполадках на билетном сайте музея tickets.hermitagemuseum.org. У посетителей могут возникать трудности с получением электронных билетов.

    «Если вам не удаётся получить купленный ранее электронный билет, просим подойти к администраторам входной зоны — сотрудники музея вам помогут. В кассах музея вы можете прибрести все виды билетов», — сказано в сообщении.

    Специалисты музея работают над устранением проблемы.

    Эрмитаж приносит извинения за временные неудобства.

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