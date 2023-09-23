Эрмитаж: на билетном сайте музея технические неполадки

Государственный Эрмитаж сообщает о технических неполадках на билетном сайте музея tickets.hermitagemuseum.org. У посетителей могут возникать трудности с получением электронных билетов.
«Если вам не удаётся получить купленный ранее электронный билет, просим подойти к администраторам входной зоны — сотрудники музея вам помогут. В кассах музея вы можете прибрести все виды билетов», — сказано в сообщении.
Специалисты музея работают над устранением проблемы.
Эрмитаж приносит извинения за временные неудобства.