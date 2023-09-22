Губернатор Севастополя: пожар в штабе Черноморского флота локализован

Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе локализован, сообщил вечером 22 сентября губернатор города Михаил Развожаев.
«Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется... <...> проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Развожаев уточнил, что в Севастополе от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия движения и попросил горожан не ездить в центр на личных авто. Это нужно, чтобы обеспечить «дозаправку пожарных машин».
Напомним, ранее в Севастополе вводили ограничения на дорогах, чтобы не мешать вывозу части сбитой ракеты.
Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки, возобновили к вечеру пятницы.