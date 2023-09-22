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    Губернатор Севастополя: пожар в штабе Черноморского флота локализован

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    35 комментариев

    Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе локализован, сообщил вечером 22 сентября губернатор города Михаил Развожаев.

    «Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется... <...> проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Развожаев уточнил, что в Севастополе от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия движения и попросил горожан не ездить в центр на личных авто. Это нужно, чтобы обеспечить «дозаправку пожарных машин».

    Напомним, ранее в Севастополе вводили ограничения на дорогах, чтобы не мешать вывозу части сбитой ракеты.

    Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки, возобновили к вечеру пятницы.

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    Комментарии 35

    Гость22 Сен 2023 в 22:26
    Кому суждено сгореть, тот не утонет
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 22:24
    Странные они, это севастопольцы! На них химарсы сыплются, а они озабочены проездом в центр города? По мне - так дернул бы в чем был, с женкой подмышкой, подальше от штабов и объектов МО.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 22:20
    Появилось видео как ракеты были "сбиты".
    Ну василич, ну силен!
    +1−0
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