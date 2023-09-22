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    В Севастополе открыли движение после ракетной атаки. Губернатор предупреждает — будет еще один взрыв

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    5 комментариев

    Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки, возобновлено. Морской транспорт тоже работает в нормальном режиме. Жильцы домов могут вернуться в квартиры.

    «Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены. Движение на своем личном транспорте <…> разрешено», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Он уточнил, что лишь по Советской улице проехать по-прежнему нельзя.

    Напомним, ограничения вводили, чтобы не мешать вывозу части сбитой ракеты. В ближайший час её планируют уничтожить.

    «Ориентировочно до 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение части сбитой ракеты. Если услышите громкие звуки, не переживайте», — предупредил севастопольцев Развожаев.

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    Комментарии 5

    Kit.22 Сен 2023 в 20:44
    Этот губернатор, вроде, и о сегодняшних дневных взрывах предупреждал заранее?
    +0−0
    sysh22 Сен 2023 в 20:37
    С такими кормчими,еще не один будет.
    Это ясно из "плана".
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:37
    Нормально.
    +0−0
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