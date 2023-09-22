В Севастополе открыли движение после ракетной атаки. Губернатор предупреждает — будет еще один взрыв

Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки, возобновлено. Морской транспорт тоже работает в нормальном режиме. Жильцы домов могут вернуться в квартиры.
«Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены. Движение на своем личном транспорте <…> разрешено», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уточнил, что лишь по Советской улице проехать по-прежнему нельзя.
Напомним, ограничения вводили, чтобы не мешать вывозу части сбитой ракеты. В ближайший час её планируют уничтожить.
«Ориентировочно до 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение части сбитой ракеты. Если услышите громкие звуки, не переживайте», — предупредил севастопольцев Развожаев.