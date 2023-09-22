«И просто, и темно»: в Доме Радио пройдёт выставка Вадима Михайлова и Ульяны Подкорытовой

Проект «И просто, и темно» — работа над «мифологией» Дома Радио, вернее, его помещениями, о которых не сохранилось достаточно фактов и документов. В здании в разное время были Благородное собрание, ленинградский Пролеткульт и, наконец, радио, и функциональные назначения многих помещений известны. Всё остальное институция решила «перепридумать» вместе с галереей Myth.

Название «И просто, и темно» отсылает к стихотворению Марины Цветаевой, где она пишет о преображении лирической героини. Работы Вадима Михайлова расположатся на последнем, седьмом этаже Дома Радио, а Ульяны Подкорытовой — в подвальном баре Дома Радио. Кураторы применяют фирменную фишку институции — водить зрителя по всему ДР в рамках своих проектов. Обещают темноту, луч света, дуальность, простоту и сложность. В общем, как всегда в ДР — красиво и немного мистически.

Ульяна Подкорытова (род. 1984) окончила Московский государственный университет печати и Школу Родченко, её интересуют фольклорные образы Русского Севера и постфольклор. Один из сквозных образов её работ — Гертруда Свирепая, «русская wonder woman». Вадим Михайлов (род. 1979) известен петербургским зрителям среди прочего по проектам группы «Север-7». Его отличает сдержанная мрачноватая мистичность с оттенком кустарности.

Выставка в Доме Радио, как и другие проекты институции, будет доступна только в формате медиаций, подробную информацию смотрите на сайте ДР.



Выставка «И просто, и темно» пройдёт в Доме Радио с 23 сентября по 5 ноября 2023 года. 18+

