Телеканал «Россия» объявил о съемках «Чебурашки-2» и назвал дату премьеры

Телеканал «Россия» 22 сентября объявил о запуске в производство сиквела «Чебурашки». Еще в минувшем апреле об этом журналистам рассказал исполнитель роли Гены Сергей Гармаш, однако тогда режиссер первого фильма Дмитрий Дьяченко опровергал работу над продолжением.



В сообщении говорится, что первый фильм собрал более 6,5 миллиардов рублей и 22 миллиона зрителей в кинотеатрах. И над второй частью будет работать та же команда, включая сценаристов и продюсеров. Режиссером останется Дмитрий Дьяченко.



Новый «Чебурашка-2», как и первый, выйдет на 1 января — но уже 2026 года. Создатели картины обещают возвращение уже знакомых героев и появление новых персонажей.

