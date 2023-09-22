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    Кино

    Телеканал «Россия» объявил о съемках «Чебурашки-2» и назвал дату премьеры

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    12 комментариев

    Телеканал «Россия» 22 сентября объявил о запуске в производство сиквела «Чебурашки». Еще в минувшем апреле об этом журналистам рассказал исполнитель роли Гены Сергей Гармаш, однако тогда режиссер первого фильма Дмитрий Дьяченко опровергал работу над продолжением.

    В сообщении говорится, что первый фильм собрал более 6,5 миллиардов рублей и 22 миллиона зрителей в кинотеатрах. И над второй частью будет работать та же команда, включая сценаристов и продюсеров. Режиссером останется Дмитрий Дьяченко.

    Новый «Чебурашка-2», как и первый, выйдет на 1 января — но уже 2026 года. Создатели картины обещают возвращение уже знакомых героев и появление новых персонажей.

    Впервые о возможности превратить «Чебурашку» во франшизу заговорили сразу после выхода картины в январе 2023 года.

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    ЧебурашкаФильмКинопрокатСергей Гармаш
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    Комментарии 12

    Гость22 Сен 2023 в 14:38
    Посмотрел "чиполлино" и понял овощи умнее и смелее россиян.
    +1−0
    26184725122 Сен 2023 в 14:33
    Чебурашка такой же надувной будет?
    Размером то больше, то меньше.
    +0−0
    Йёхан22 Сен 2023 в 14:00
    Чебурашка сам по себе выглядит прилично.
    А теперь, положите его на асфальт и обведите мелом…
    +0−0
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