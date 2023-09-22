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    В Петербурге задержан участник минских протестов, осужденный на родине

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    Оперативники уголовного розыска задержали в Невском районе Петербурга 21-летнего Артема Закржевского, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.

    Закржевский летом прошлого года был осужден на 4,5 года лишения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Молодого человека признали виновным в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Во время августовских протестов в Минске в 2020 году он выходил на дорогу, блокировал движение и выкрикивал лозунги. До места отбывания наказания он так и не доехал. Республиканский департамент исполнения наказаний объявил его в розыск.

    Задержанного доставили в отдел полиции, инициатору розыска об этом сообщено.

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