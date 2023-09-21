Быков о словах Ротенберга: сравнивать хоккей и блокаду «невозможно и неправильно».

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков критически оценил образность речи главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга. Быков сказал, что сравнение Ротенбергом победы СКА над «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда выглядит неэтично, передает 21 сентября РИА Новости.



Напомним, «Фонтанка» писала о сравнении, которое Ротенберг использовал, чтобы показать важность победы над «Северсталью» для клуба. СКА тогда прервал серию из пяти поражений подряд.



«Мы видели сегодня и как "Ледовый" выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошел сегодня. И прорвал эту блокаду Али (нападающий СКА Владимир Алистров. — Прим. ред.). Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжелых ситуациях», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча.

