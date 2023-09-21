Ротенберг сравнил окончание серии поражений СКА с прорывом блокады Ленинграда

«Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошёл сегодня. И прорвал эту блокаду Али (нападающий СКА Владимир Алистров — ред.)Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжёлых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повёл команду за собой», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча.

Напомним, что СКА стартовал в сезоне с двух побед, однако потом проиграл пять матчей подряд. В составе были сделаны перестановки. В воротах в матче с «Северсталью» дебютировал 20-летний Артемий Плешков, отбивший 22 из 23 бросков. Кроме того, в СКА сменился капитан. Вместо Марата Хайруллина капитанскую повязку надел Александр Кадейкин.



Впереди у СКА выездная серия, которая начнется 23 сентября в Хабаровске игрой против местного «Амура».

