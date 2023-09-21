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    Ротенберг сравнил окончание серии поражений СКА с прорывом блокады Ленинграда

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    16 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг эмоционально прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1). Ротенберг сравнил окончание пятиматчевой серии неудач СКА с прорывом блокады Ленинграда.

    «Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошёл сегодня. И прорвал эту блокаду Али (нападающий СКА Владимир Алистров — ред.)Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжёлых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повёл команду за собой», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча.

    Напомним, что СКА стартовал в сезоне с двух побед, однако потом проиграл пять матчей подряд. В составе были сделаны перестановки. В воротах в матче с «Северсталью» дебютировал 20-летний Артемий Плешков, отбивший 22 из 23 бросков. Кроме того, в СКА сменился капитан. Вместо Марата Хайруллина капитанскую повязку надел Александр Кадейкин.

    Впереди у СКА выездная серия, которая начнется 23 сентября в Хабаровске игрой против местного «Амура».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 16

    Гость21 Сен 2023 в 01:14
    Это уже хамство.
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