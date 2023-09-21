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    Цены на бензин в России начали снижаться на фоне новостей об ограничении экспорта

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    Цены на бензин и дизельное топливо на бирже продолжают снижение. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 21 сентября, бензин подешевел на 5,7%, дизель — на 2,15%.

    До этого котировки цен на марки бензина АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо только росли, причем рекордно. В итоге 21 сентября правительство решило временно ограничить экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.

    Власти ожидают, что такие меры помогут насытить рынок топлива, что повлияет на снижение цен для потребителей.

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