Дорого и еще дороже. Россия переживает рекордно высокие цены на бензин

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Неуверенные попытки властей обуздать стремительный рост цен на автомобильное топливо откровенно провалились. Так дорого бензин и дизель не стоили никогда. И причин дешеветь у них пока практически нет. Приходится ждать непопулярных решений.



На торгах Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи 14 сентября наблюдался колоссальный скачок котировок на АИ-92 и дизель. Первый подорожал всего за день на 2,44%, второй — сразу на 3,91%. Старожилы едва могут вспомнить подобные темпы роста на рынке, которому, казалось, и так уже расти выше было некуда.



По словам Евгения Аркуши, главы «Российского топливного союза», уже в пятницу на уровне правительства России будет принято некое решение, которое должно резко переломить ситуацию на топливном рынке, чтобы оптовые цены после трех месяцев роста, как минимум перестали расти. О чем именно идет речь, он сообщить отказался, однако очевидно, что полумеры не помогут, и в ход должны пойти действительно радикальные меры.



Российские власти уже давно грозят ограничить экспорт хотя бы дефицитного дизеля, остро востребованного в южных регионах в ходе уборочной кампании. В первые дни сентября объем поставок составил всего 135,2 тыс. тонн/сутки, что стало наименьшим показателем с апреля. Рекорд был поставлен в июле — 148,2 тыс. тонн. Вместе с тем, кроме официальных поставок в полный рост идут и «серые» поставки. Их объем глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов на днях оценил в несколько миллионов тонн в месяц.



Схема тут крайне простая — небольшие трейдеры покупают объемы как бы для внутреннего рынка, рассчитывая на получение демпфера, но в реальности каким-то образом они оказываются в Турции (а дальше, порой после небольшой обработки на местных НПЗ — в Европе). Наиболее предпочтительной мерой по борьбе с такими схемами власти назвали создание списка уполномоченных экспортеров, кроме которых никому отправлять нефтепродукты на экспорт будет нельзя. Более жесткая альтернатива также рассматривается — временный запрет на экспорт в принципе. С такими предложениями выступал, к примеру, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, объясняя это риском остановки уборочных работ и посева озимых из-за дефицита солярки.



Павел Баженов, президент «Независимого топливного союза», допускает, что в ближайшее время и правда могут быть приняты решения о запрете экспорта для тех, кто не производит нефтепродукты. О нехватке как минимум дизтоплива в южных регионах приходится говорить из-за возросшего экспорта, высокого сельскохозяйственного сезона и появления такого крупного потребителя как СВО.

При этом действительно жесткие меры по ограничению отправки топлива за границу, по словам Павла Баженова, могут сильно ударить по рынку. Во-первых, придется столкнуться уже с затовариванием, а во-вторых, с огромной работой по перенаправлению логистических потоков.



Именно в логистике Павел Баженов видит причины и нынешнего дефицита. По его словам, все дело в недостатке пропускных мощностей железной дороги и ее медленной работе. Такое мнение широко распространено в российских медиа, которые объясняют причины дефицита. Однако Алексей Безбородов, руководитель ИАА Infranews считает, что это не так.

«Доля дизеля, перевозимого по железной дороге во внутреннем сообщении от всего производства за последние 5 лет колебалась от 2,1% до 3%. Остальное на машинах и «Транснефтепродуктом»», — объясняет он. Кроме того, подозрительным Алексею Безбородову кажется и описываемая в СМИ география дефицита топлива. Среди регионов, в которых якобы из-за проблем на железной дороге не хватает бензина, называются Саратовская, Рязанская, Новосибирская, Волгоградская области.



Однако в каждой из них есть собственный местный НПЗ, достаточно большого размера, чтобы с переизбытком насытить локальные рынки, не прибегая к перевозкам по железной дороге — вполне достаточно автотранспорта, чтобы обеспечивать АЗС. Так что тезис о логистической природе дефицита топлива кажется Алексею Безбородову достаточно сомнительным. Да и о самой нехватке бензина и дизеля приходится судить только по заявлениям чиновников. «У сельхозпредприятий, на розничных станциях, да и в оптовом сегменте никакого реального дефицита не наблюдается. Только цены выросли» — удивляется эксперт.



Если переводить тонны, которыми торгуют на бирже, в литры, сейчас оптовые цены на АИ-92 — 53,72 рубля, АИ-95 — 66,22, а дизтоплива — 63,89. Это существенно дороже, чем ими торгуют на АЗС Петербурга. Тем более, что за покупкой контракта на поставку должны последовать как минимум дистрибуция по заправкам, а затем содержание станций, выплата налогов, маркетинг и многое другое. Обычно операторы АЗС оценивали все это где-то в в пределах 5–10 рублей за литр в зависимости от бизнес-модели. Сейчас очевидно, что вся эта стройная концепция идет прахом и торговля хот-догами с кофе явно не покрывает затрат.



До недавних пор розничные цены на бензин практически не двигались — несколько лет подряд. Последние пару месяцев они резко пошли вверх, ставя в очень неудобное положение чиновников, отвечающих за сдерживание инфляции в стране. Пока что цены на АИ-95 с начала года выросли на 5,8%, на АИ-92 — 6,1%.



Причиной роста цен нефтяники называют нехватку топлива. Некоторые НПЗ частично на профилактических ремонтах. Согласно данным Росстата, за вторую неделю сентября по всей стране было произведено 785,3 тыс. тонн бензинов всех марок и 1647,6 тыс. тонн дизеля. Месяц назад недельный объем составлял 862 тысячи и 1771 тысяча.

Те НПЗ, что работают, торопятся удовлетворить экспортный спрос. А судя по таможенной отчетности наших внешнеторговых партнеров (ФТС России свою статистику закрыла), его за границу уходит все больше и больше. Хотя в сравнении с прошлогодними показателями объемы все же несколько ниже, однако тогда не было санкций. А курс доллара как никогда «шепчет» экспортерам.



О разнице между экспортной ценой (которая является тайной за семью печатями) и внутренней очень доходчиво говорит объем выплаченного демпфера в августе. Он стал рекордным, принеся нефтяникам 185,9 млрд рублей. Стоит напомнить, демпфер — это специальная мера, стимулирующая ВИНКи поставлять топливо на российские АЗС. Чем больше разница между экспортными ценами и внутренними, тем больше выплаты. Еще в июле демпфер составил 110 млрд рублей, а в январе было 47,9 миллиарда.



Косвенным эффектом резкого роста оптовых цен на бирже должно стать сокращение объема демпфера — за счет сокращения разницы между внутренними и экспортными ценами. Это даже если взять за скобки уже принятое решение о сокращении выплат вдвое.

«Если все будет идти, как идет, нефтяники потеряют весь демпфер в сентябре», — уверен Евгений Аркуша. В условиях дефицита бюджета может сложиться ощущение, что наблюдаемое ралли на бирже — очень на руку минфину. Да, потребители будут вынуждены больше тратить на топливо, но зато казне удастся сэкономить.

В реальности, конечно, все работает гораздо сложнее, и рост розничных цен — это плохо и для экономики, и для бюджета, ведь, крупнейший потребитель топлива, все же, само государство.



По давно сложившемуся джентельменскому соглашению между властями и нефтяниками, они не могут повышать розничные цены на бензин больше, чем на уровень инфляции в стране. На данный момент это соглашение выполнялось почти безупречно. Однако буквально вчера МЭР объявил о повышении прогноза по годовой инфляции с 5,3% до 7,5%. И, глядя на среднероссийские цены, только и остается уповать на то, что больше инфляция не вырастет. Потому что к сегодняшнему дню только дизтопливо держится в заданном коридоре: +7,3%, а бензины подорожали уже больше, чем на 8%.



И как только объемы отступных нефтяникам за продажу бензина на внутреннем рынке (тот самый демпфер) начнет сокращаться, никаких экономических стимулов и дальше торговать себе в убыток у них не останется. И российских водителей ждут интересные времена.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

