Новая мода — путать следы. Кто и куда вывозит нефть из портов Финского залива

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За первые шесть месяцев 2023 года из портов Финского залива было вывезено почти 75 млн тонн нефти и нефтепродуктов. «Фонтанка» внимательно изучила географию поставок и активность танкерного флота в условиях жестких санкций.



Вопреки санкциям и прочим вызовам четыре основных гавани в целом сохранили прошлогодний объем отгрузки, а за счет трудовых подвигов в Приморске даже увеличили его на скромные 0,3 %.

География поставок — огромна, выяснила «Фонтанка», четыре дня наблюдая в сервисе Marine Traffic за картой перемещений судов из Финского залива вплоть до Суэцкого канала. Всего под погрузкой у нас или на пути к точкам разгрузки насчиталось 125 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты или нефтехимию. Суммарная грузоподъемность этого внушительного флота -10,8 млн тонн (примерно 8 млн тонн сырой нефти и 2,8 млн тонн — нефтепродуктов). Именно столько российской нефти — как минимум — сейчас находится в море и следует к покупателям.



Можно взять российские биржевые цены на нефть в 25 тыс. рублей за тонну, светлых нефтепродуктов — примерно по 60 тысяч, а темных — по 40; тогда можно очень приблизительно оценить стоимость российских углеводоров, прямо в эти минуты находящихся в трюмах танкеров, в 300 млрд рублей. Это чуть больше 3,2 млрд долларов, однако в реальности мы не знаем, по какой цене российская нефть идет на экспорт; можем лишь предположить, что вряд ли нефтяники будут продавать ее дешевле, чем на внутреннем рынке. Так что остается лишь указать эти 3,2 млрд долларов как минимальную стоимость. Но куда интереснее — та самая география, которая за последние полтора года изменилась до неузнаваемости.



К примеру, груженые нефтепродуктами на Петербургском нефтяном терминале танкеры сейчас следуют в Бразилию, Марокко и ОАЭ. Пока писался этот материал, к одному из причалов ПНТ пришвартовался танкер из Ганы. Есть в этой географии и Европа — за последние пару дней ПНТ нагрузил два судна 60 тыс. тонн нефтепродуктов в направлении портов Эверинген в Нидерландах и Скаген в Дании. Конечные ли это точки следования российского мазута и дизтоплива, неизвестно.

Принцип передачи информации о курсе следования в Автоматическую идентификационную систему (AIS), которая отображается в Marine Traffic, позволяет судам указывать не конечную, а промежуточную точку назначения. Поэтому 25 из 125 замеченных «Фонтанкой» танкеров, загружающихся в портах Финского залива, следуют в направлении египетских Порт-Саида и Суэца. Можно предположить, что дальнейший их путь через Суэцкий канал — на Ближний Восток или в Юго-Восточную Азию.



Крупнейший конечный получатель российской нефти и топлива — Индия. Сейчас туда идет не менее 15 танкеров общей вместимостью 1,8 млн тонн. Это все исключительно сырая нефть. Китай — также крупный партнер РФ на этом рынке, однако ни у одного вышедшего из Финского залива судна он не указан как конечная точка. То ли он проявится после того, как они пройдут через Суэцкий канал, то ли Китай все же получает нефть с нашего Дальнего Востока — в китайских портах суда из Владивостока и Находки указаны в ожидаемых.



На втором месте по объемам — шесть судов суммарной вместимостью почти 450 тыс. тонн — Греция. Возможно, здесь также речь о промежуточной точке в путешествии. Однако два больших танкера с сырой нефтью, который сейчас идут из Усть-Луги в итальянские Милаццо и Фальконаро, очевидно, именно туда ее и везут: в обоих этих городах расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы.

С большой долей вероятности можно сказать, что и четыре судна на 330 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, идущие в Сингапур, также разгрузятся именно там. А вот какова судьба пяти танкеров с нефтепродуктами, которые идут в ОАЭ, остается лишь гадать. Вряд ли в этой стране есть большая нужда в нашем дизеле, скорее всего, речь идет о сложных трейдинговых цепочках.



Также пять крупных судов с российскими нефтепродуктами сейчас следуют в Бразилию. Конкуренция на южноамериканском рынке велика, и серьезно закрепиться там российским нефтяникам удалось лишь недавно. Тем не менее, уже в июне Россия стала крупнейшим продавцом дизтоплива в Бразилии, обогнав американских поставщиков за счет существенных скидок.



Заметны поставки и в Африку — Марокко, Алжир, Того, Гана, Нигерия, Тунис и Ливия ждут нефтепродуктов, отгруженных в Приморске, Петербурге, Усть-Луге и Высоцке. Всего к ним идут сейчас почти 670 тыс. тонн.

Несмотря на то, что южные порты России куда ближе к Турции и, в основном, именно они поставляют туда нефть и нефтепродукты, есть там место и для балтийских портов — почти 400 тысяч тонн следуют туда из Усть-Луги и Приморска.



Еще из интересных направлений — Ямайка, куда сейчас направляются сразу два 50-тысячных нефтепродуктовых танкера. Интересно было наблюдать за маневрами голландского химовоза CORAL ENERGICE. Прибыв из финского Рёйття в пятницу, 28 июля в район Высоцка и тамошнего завода по сжижению природного газа на конце пустующего сейчас газопровода Nord Stream, он на выходных указал следующей точкой назначения также финский Торнио, но потом изменил показания и отправился к норвежскому порту Фредрикштадт. Однако к вечеру понедельника все же оказался там, откуда и вышел — в Рёйття, где находится один из крупнейших в стране сталелитейных заводов Outokumpu и где российский сжиженный природный газ, наверное, пригодится.



Находятся и другие загадки в области экономической географии. К примеру, в пятницу вечером сразу 15 больших танкеров со всего мира (Индии, Великобритании, Вьетнама, Саудовской Аравии, Кубы, Пакистана и Греции) указывали точкой назначения Таллин. Причем не какой-нибудь тыловой терминал Vene Balti или Мийдуранна, где хотя бы теоретически можно было бы разгрузить наливные грузы, а самую центральную гавань в Старом городе, куда обычно приходят паромные и круизные пассажирские лайнеры. Как будет выглядеть на фоне средневековой крепости, например, гигантский океанский танкер HALI длиной в три футбольных поля, а, главное, где он там возьмет 160 тысяч тонн сырой нефти — загадка. Впрочем, далеко за отгадкой ходить не надо. К вечеру понедельника из пятнадцати желающих в Таллин танкеров один прошел мимо и направился в Приморск, еще два — в Усть-Лугу, а четвертый подходит к причалам Петербургского нефтяного терминала.



Но самое загадочное место на карте Финского залива в сервисе Marine traffic — небольшой рейд вблизи «внешних островов», где собрались сразу четыре танкера из Литвы, Саудовской Аравии, Индии и Бразилии, включая внушительный 157-тысячетонный POLIEGOS. Они указали точкой назначения крохотную яхтенную стоянку Баотич в Хорватии и явно заблудились. Можно предположить, что в ближайшее время эти «летучие голландцы» примут решение все же следовать в нормальные гавани Усть-Луги, Приморска, Высоцка и Петербурга, а Баотич они показывали автоматизированной навигационной системе лишь для отвода глаз по какой-то своей внутренней причине.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

