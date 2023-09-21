В Karlsson Haus выходят два спектакля-близнеца по роману Бротигана о ловле форели

У этих спектаклей общая литературная основа — роман Ричарда Бротигана «Ловля форели в Америке», один режиссер — Борис Павлович, одно сценическое пространство и перекликающийся состав артистов. Эти спектакли одновременно взаимосвязаны и одновременно автономны. Они не являются продолжением друг друга, это не два вечера одного спектакля — это два самостоятельных театральных события, появившихся в рамках одной актерской лаборатории, которая длилась в театре с апреля 2023 года. «Творческих идей, которые родились по дороге, оказалось так много, что мы решили собрать их в два спектакля-близнеца, объединив их не столько по сюжету, сколько по интонации. Это совершенно разные спектакли, которые живут в одной форельной вселенной. Их можно смотреть в любой последовательности», — отмечают создатели спектаклей.

