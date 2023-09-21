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    В Karlsson Haus выходят два спектакля-близнеца по роману Бротигана о ловле форели

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    28 и 29 сентября в театре Karlsson Haus пройдут две премьеры — «Ловля форели на рассвете» и «Ловля форели на закате». Две постановки Бориса Павловича пополнят взрослый репертуар театра.

    Фото: karlssonhaus.ru
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    У этих спектаклей общая литературная основа — роман Ричарда Бротигана «Ловля форели в Америке», один режиссер — Борис Павлович, одно сценическое пространство и перекликающийся состав артистов. Эти спектакли одновременно взаимосвязаны и одновременно автономны. Они не являются продолжением друг друга, это не два вечера одного спектакля — это два самостоятельных театральных события, появившихся в рамках одной актерской лаборатории, которая длилась в театре с апреля 2023 года. «Творческих идей, которые родились по дороге, оказалось так много, что мы решили собрать их в два спектакля-близнеца, объединив их не столько по сюжету, сколько по интонации. Это совершенно разные спектакли, которые живут в одной форельной вселенной. Их можно смотреть в любой последовательности», — отмечают создатели спектаклей.

    Один из последних битников, писатель, поэт и музыкант Ричард Бротиган написал книгу без сюжета о поэтическом пути поиска той самой идеальной рыбалки. Борис Павлович вслед за Бротиганом превращает путешествие молодого человека в поиск жизненной пути, а вожделенная форель становится символом жизни, того прекрасного, что есть в ней — старые фотографии, песня из забытого кинофильма, идущая навстречу девушка. В спектакле ручьи Орегона сменяются коммунальными коридорами Петроградки. Но смыслы текста, воплощенные в театре предмета, останутся неизменными.

    Для обоих спектаклей форельную вселенную создала художница Ольга Павлович.

    Спектакли пройдут 28 и 29 сентября в 19:00 на сцене театра Karlsson Haus на Фурштатской, 30.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: karlssonhaus.ru

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