ЗакС окончательно утвердил приватизацию ГУП «ТЭК»

Заксобрание в окончательном, третьем чтении одобрило приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на заседании 20 сентября. Законопроект губернатора поддержали 36 депутатов, один воздержался и десять проголосовали против.
Теперь документ отправится на подпись губернатору Александру Беглову. Законопроект переносит приватизацию
Изначально предприятие должны были акционировать еще в
Перенос акционирования, планируют власти, должен дополнительно увеличить капитализацию ГУП на 20 млрд рублей.