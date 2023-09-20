ЗакС окончательно утвердил приватизацию ГУП «ТЭК»

Заксобрание в окончательном, третьем чтении одобрило приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на заседании 20 сентября. Законопроект губернатора поддержали 36 депутатов, один воздержался и десять проголосовали против.



Теперь документ отправится на подпись губернатору Александру Беглову. Законопроект переносит приватизацию ГУП «ТЭК» на 2024 год.