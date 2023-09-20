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    ЗакС окончательно утвердил приватизацию ГУП «ТЭК»

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    Заксобрание в окончательном, третьем чтении одобрило приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на заседании 20 сентября. Законопроект губернатора поддержали 36 депутатов, один воздержался и десять проголосовали против.

    Теперь документ отправится на подпись губернатору Александру Беглову. Законопроект переносит приватизацию ГУП «ТЭК» на 2024 год.

    Изначально предприятие должны были акционировать еще в 2022 году. В июне представитель Смольного заявлял, что перенос обусловлен давлением санкциями и подорожанием цен на строительные материалы.

    Перенос акционирования, планируют власти, должен дополнительно увеличить капитализацию ГУП на 20 млрд рублей.

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    ЗакосбраниеТЭК
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