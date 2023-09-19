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    WSJ: министра иностранных дел Китая уволили из-за американской любовницы

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    14 комментариев

    Причиной неожиданной летней отставки министра иностранных дел Китая стала другая семья, которую он завел в США. Результатом «порочной» связи стал ребенок.

    Как сообщает 19 сентября The Wall Street Journal (WSJ), Цинь Ган был смещен с должности после проверки Компартией Китая, которая обнаружила, что дипломат, будучи еще чрезвычайным и полномочным послом Китая в США, завел любовницу. Информация была доведена до министров и глав провинций.

    Тайная возлюбленная родила Цинь Гану сына. Их имена не раскрываются. Сейчас Компартия выясняет, не нанесла ли эта связь ущерба национальной безопасности страны.

    Цинь Ган считался личным протеже Си Цзиньпина, с радаров он внезапно пропал в конце июня. Министр перестал упоминаться в публикациях, а его иностранные коллеги вынуждены были переносить или отменять назначенные в Китай визиты. Министерство иностранных дел Китая пыталось объяснить пропажу Цинь Гана из публичного пространства болезнью министра.

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    Комментарии 14

    Гость19 Сен 2023 в 15:02
    когда каня уволють та?
    +0−0
    Гость19 Сен 2023 в 14:42
    спалился...
    +0−0
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