WSJ: министра иностранных дел Китая уволили из-за американской любовницы

Причиной неожиданной летней отставки министра иностранных дел Китая стала другая семья, которую он завел в США. Результатом «порочной» связи стал ребенок.

Как сообщает 19 сентября The Wall Street Journal (WSJ), Цинь Ган был смещен с должности после проверки Компартией Китая, которая обнаружила, что дипломат, будучи еще чрезвычайным и полномочным послом Китая в США, завел любовницу. Информация была доведена до министров и глав провинций.

Тайная возлюбленная родила Цинь Гану сына. Их имена не раскрываются. Сейчас Компартия выясняет, не нанесла ли эта связь ущерба национальной безопасности страны.