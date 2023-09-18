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    «Выходить нельзя, прости». Вожака сбежавших зубров под Выборгом взяли электропастухом

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    Зубра по кличке Крестный, который сбежал с фермы в Выборгском районе Ленинградской области, готовят к эвакуации домой. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает издание 47news.

    Фермер Андрей Матерухин рассказал, что зону в лесу, где временно обитает вожак стаи сбежавших зубров, огородили при помощи электропастуха — проволоки под током. «За периметр выходить нельзя, прости, пожалуйста, что я так делаю, но нельзя. Я тебе сейчас хлебушка принесу. Подожди пару часиков, я тебе еще сенушка привезу», — говорит женский голос на видео.

    предоставил Андрей Матерухин

    Зубра планируют в течение пары недель загнать в клетку без усыпления. Для этого к ней сделают специальный проход с едой. Затем клетку поднимет манипулятор и доставит до фермы в поселке Барышево.

    Четыре вольных зубра гуляют по Ленобласти уже второй месяц. Они сбежали с местной фермы, и всё это время владелец пытается вернуть их домой. Накануне вожака зубров по кличке Крестный видели неподалеку от Зверево, в поселке Барышево. Фермер поделился с «Фонтанкой», что планирует отловить животных с помощью электропастуха.

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    Ленинградская областьЗубры
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