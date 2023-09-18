    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    767мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd96.63eur103.04

    Путин еще на год продлил продовольственное эмбарго, которое ввел в 2014 году

    368
    10 комментариев

    Владимир Путин продлил действие санкций, введенных в 2014 году в качестве ответных мер на антироссийские санкции. Они будут действовать до конца 2024 года. Указ «о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» опубликован 18 сентября на портале правовой информации.

    Ответные санкции, введенные 6 августа 2014 года, продлеваются ежегодно. Документ запрещает ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. Под запрет попадают мясная, рыбная и молочная продукции, а также овощи, фрукты и морепродукты.

    Ранее Владимир Путин заявил, что в России завершился этап восстановления экономики после введения санкций против страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СанкцииЭмбаргоПродовольственное эмбарго
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость18 Сен 2023 в 18:24
    Псевдо-россияне в комментариях выше: вы либо маскируйтесь лучше, либо уже не претворяйтесь. с суржика, наверное, тяжеловато переводить на русский язык.

    И еще, для особо одаренных разъясняю: "Под запрет попадают мясная, рыбная и молочная продукции, а также овощи, фрукты и морепродукты." У нас уже давно есть и свое мясо, и рыба (странно да?), да и все остальное. Это только у вас пшеница и кукуруза, которые ваши друзья поляки, венгры и славаки, ни как не хотят к себе на свой рынок пускать. Вы бы уже лучше задумались на тем, что вы будете дальше делать. Страну - пролюбили, кладбища битком забиты, инфраструктура и экономика глубоко в филейной части, но вы все повторяете и повторяете под дружественные похлопывания по плечу дядюшкой Сэмом: "до последнего украинца". Жалко вас дорогие потомки древних шумеров, допрыгались со своими майданами и перемогами.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close