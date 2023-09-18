Путин еще на год продлил продовольственное эмбарго, которое ввел в 2014 году

Владимир Путин продлил действие санкций, введенных в 2014 году в качестве ответных мер на антироссийские санкции. Они будут действовать до конца 2024 года. Указ «о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» опубликован 18 сентября на портале правовой информации.



Ответные санкции, введенные 6 августа 2014 года, продлеваются ежегодно. Документ запрещает ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. Под запрет попадают мясная, рыбная и молочная продукции, а также овощи, фрукты и морепродукты.