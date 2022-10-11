Путин на год продлил продовольственное эмбарго в ответ на санкции

Указ об «антисанкциях» был подписан главой государства 6 августа 2014 года и неизменно продлевался. Он подразумевает в том числе запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели ограничения в отношении России.

В октябре 2021 года Путин заявил, что европейские санкции положительно сказались на российской экономике. По его словам, благодаря им Россия увеличивает поставки продовольствия на мировой рынок. «Я хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей, это результат их работы. Мы мечтать о таком не могли. Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства и за санкции вообще. Просто молодцы», — говорил он.



В 2022 году, согласно прогнозу президента, Россия может собрать рекордные 150 млн тонн зерна, в том числе около 100 млн тонн пшеницы.

