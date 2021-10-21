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Путин сказал «спасибо» европейцам за санкции

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Президент России Владимир Путин считает, что европейские санкции положительно сказались на российской экономике.

«Мы увеличиваем поставки продовольствия на мировой рынок. У нас уже свыше 25 млрд долларов экспорт нашего продовольствия. Я хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей, это результат их работы. Мы мечтать о таком не могли. Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства и за санкции вообще. Просто молодцы», – заявил Путин 21 октября в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом президент отметил, что у него «было чувство тревоги», однако эффект от ответных мер и импортозамещения в промышленности оказался «очень хорошим». «Мозги включили, наработки включили старые, новые появились, надеюсь, будем наращивать производство в сельском хозяйстве», – добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило срок действия продовольственных контрсанкций до 31 декабря 2022 года.

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Комментарии (4)

Igor_VS
тут в Питере стоят фрегаты без турбин, рогозинские парни качают МКС как хотят. Список длинный. Он вообще-то, что-то понимает в промышленности?
266404821
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
HomerMP
Сплошная ложь.
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