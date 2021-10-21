Путин сказал «спасибо» европейцам за санкции

«Мы увеличиваем поставки продовольствия на мировой рынок. У нас уже свыше 25 млрд долларов экспорт нашего продовольствия. Я хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей, это результат их работы. Мы мечтать о таком не могли. Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства и за санкции вообще. Просто молодцы», – заявил Путин 21 октября в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом президент отметил, что у него «было чувство тревоги», однако эффект от ответных мер и импортозамещения в промышленности оказался «очень хорошим». «Мозги включили, наработки включили старые, новые появились, надеюсь, будем наращивать производство в сельском хозяйстве», – добавил он.



Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило срок действия продовольственных контрсанкций до 31 декабря 2022 года.

