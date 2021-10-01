Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года

Правительство РФ продлило срок действия продовольственных контрсанкций до 31 декабря 2022 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации 1 октября.



«Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», — гласит текст документа.

