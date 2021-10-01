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Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года

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Правительство РФ продлило срок действия продовольственных контрсанкций до 31 декабря 2022 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации 1 октября.

«Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», — гласит текст документа.

В августе 2014-го Россия запретила импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия из ряда государств в ответ на антироссийские санкции. Так, под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

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Комментарии (9)

Guest1234
Жаль. Недружественный сыр был настолько вкуснее, что даже забывалось то, что он сделан с нелюбовью к России.
Danik
А куда мы там свой хлеб продаём?
Куда уплывают наши сумашедшие урожаи?
Почему тут цены на хлеб и продовольствие растут?
Piter Russo
Без стимулирования производства, ужесточения требований к пищевым продуктам и дешёвых кредитов аграриям эффекта не будет.
Лучше бы импорт пальмового масла под эмбарго подвели тоже.
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