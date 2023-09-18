Все выдержали. Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики

В России завершился этап восстановления экономики после введения санкций против страны. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с экономическим блоком правительства, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



«Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в отдельных странах, которые называем недружественными. ВВП Россия вышел на уровень 2021 года», — сказал глава государства.



В ходе совещания Путин отметил, что текущая экономическая ситуация в стране устойчивая и сбалансированная. «Рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше — 2,8», — сказал президент России.