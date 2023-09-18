У СКА худший старт в чемпионате за 18 лет. Что случилось и как это объясняет Роман Ротенберг

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хоккейный клуб СКА проиграл пять раз в семи стартовых матчах сезона-2023/24, что стало худшим результатом за 18 лет. Отдел спорта «Фонтанки» — о неожиданном провале армейцев с Невы.

Для начала просто зафиксируем для истории несколько важных цифр. Хоккейный клуб СКА под руководством главного тренера Романа Ротенберга показал в сезоне-2023/24 худший старт за 18 лет: пять поражений подряд в семи матчах. Как итог — предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В сводной таблице двух конференций армейцы с Невы идут на 20-й строчке. Хуже дела только у совсем безнадежных «Адмирала», «Нефтехимика» и «Витязя». Лучший снайпер команды — защитник Александр Никишин с двумя голами. Только представьте — после семи матчей в СКА нет нападающих, забивших больше одной шайбы. Похоже на катастрофу. Как же так получилось?



Летом СКА совершил почти невозможное, вписавшись в потолок зарплат, равный 900 млн рублей, хотя еще недавно превышал его почти на 400 млн. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». Да, пришлось расстаться с несколькими сильными игроками, но за счет переподписаний на замену пришли другие сильные хоккеисты, как тот же Алекс Гальченюк. Никто не сомневался, что петербуржцы снова будут бороться за лидерство в регулярном чемпионате и Кубок Гагарина в плей-офф.

Сезон для СКА начался, казалось, стандартно. Клуб обыграл московское «Динамо» (2:1) и тольяттинскую «Ладу» (3:0). Затем что-то пошло не так, и армейцы проиграли пять матчей подряд, в том числе соперникам с заведомо более слабыми составами. Вот как объяснял каждую неудачу Роман Ротенберг.



Началось все с поражения от «Торпедо» 6 сентября. Это была третья игра четырехматчевой выездной серии. Армейцы уступили со счетом 3:4.

«Очередной раз хочу обратиться в лигу — ужасный лёд для обеих команд, столько брака, будет лучше, когда будет нормальный лёд, надо над этим работать. В конце была судейская ошибка. У «Торпедо» было пять человек на льду, когда сказали, что они будут вчетвером, у них было пять человек минуту на льду. Такие моменты не красят хоккей. А так заслуженная победа «Торпедо», — заявил главный тренер СКА после матча.



Справедливости ради отметим, что судьи действительно допустили ошибку в том эпизоде, что хорошо видно при повторе. Однако лига, согласно регламенту, все равно оштрафовала Ротенберга на 300 тысяч рублей за критику судей. Дальше СКА отправился в Ярославль, где 8 сентября проиграл «Локомотиву» 2:3.



«Нам чуть не хватает свежести забивать в пустые ворота, качество игры хорошее, ждём результат. Четыре игры на выезде, мы выхолощены, ноги тяжёлые, потому что мы в самолётах живём. Теперь наконец-то будем дома играть», — объяснял Ротенберг второе поражение подряд, будучи, видимо, полностью уверенным, что в Петербурге ситуация изменится. Но все стало только хуже.



У СКА было трое суток на восстановление, но 12 сентября команда вновь проиграла, на этот раз «Спартаку» со счетом 0:3. Получилось совсем безвольное поражение.

«Тяжело, у нас многие ребята вернулись после травм, мы пошли на риск. Конечно, мы сейчас всё разберём, все ошибки разберём, будем сильнее. Почему СКА не играл весь матч так, как в третьем периоде? Много факторов. Где-то поездка наложилась, четыре выездные игры, у нас такого не было в прошлом сезоне. Кто начинал на выезде четыре игры подряд, у них тоже тяжёлые ноги, это физиология», — продолжал искать причины в графике чемпионата Роман Ротенберг.



Следующим соперником стало московское «Динамо», которое СКА победил в самом первом матче. Новая игра пошла по другому сценарию: петербургский клуб на этот раз уступил 1:3.

«Претензий нет по самоотдаче, но по дисциплине есть вопросы. Нельзя так много удаляться. Много факторов. Сегодня, например, травма Маттссона, вышел Иванов — сыграл с листа, молодец. Николаев до сих пор травмирован. Много рикошетов, пропустили два гола в меньшинстве. В целом в меньшинстве здорово сыграли, ногой нам забили. Надо судьям посмотреть ещё раз, правильно ли забили», — заявил Роман Ротенберг.



Впереди была игра против новосибирской «Сибири» — одной из самых скромных команд в чемпионате, у которой тоже было четыре поражения на старте сезона. Когда прерывать неудачную серию, если не сейчас? Но СКА снова уступил — 1:2.

«Мы понимаем причины, потому что мы ещё не сыгрались все вместе. Грицюк, например, сыграл только третью игру за СКА из-за травмы, полученной вне хоккея. Много ребят только присоединились к команде, ждём Старкова, Галимова. Мы ещё ни разу не играли в оптимальном составе. Будем работать по нарастающей, появились энергия, кураж, нам нужно только потренировать реализацию. И недопустимо удаляться, когда мы играем в большинстве», — заявил Ротенберг.

Естественно, в воздухе повис вопрос: а что делать? Есть мнение, что у СКА была слишком тяжелая предсезонка и команда банально сейчас не в кондициях. Все по бывшему тренеру армейцев и сборной России Игорю Захаркину — запланированный спад. Другая версия — наконец заработал потолок зарплат. В ее пользу говорит то, что действующий чемпион КХЛ, московский ЦСКА, тоже провалился на старте сезона. Сами игроки петербургской команды, кажется, пока не нервничают.



«Как морально совладать с мыслями о пятом поражении подряд? Конечно, тяжело, но команде нужно пройти этот этап. У каждой чёрной полосы всегда бывает белая. В игре команды уже есть улучшения, поэтому, думаю, с каждым матчем будет всё только лучше. Возможно, на результатах команды сказывается и необходимость в сыгранности новичков. Команда новая, нужно, чтобы прошло время, сыгрались, какие-то моменты улучшили. Тогда и коммуникация будет лучше. У нас всё хорошо в раздевалке. И мы, игроки, и Роман Борисович — все поддерживаем друг друга», — говорил нападающий Марат Хайруллин после игры с «Сибирью».

Почти всегда в таких случаях главным виновником назначают тренера. В истории СКА были случаи, когда главного тренера увольняли, когда команда шла на первом месте, просто потому что руководству не нравился стиль хоккея. Именно это случилось с Милошем Ржигой в 2012 году. В 2002 году у СКА сложилась почти такая же ситуация, как сейчас, — пять поражений в семи стартовых матчах. Командой тогда руководил легендарный Николай Пучков — автор на тот момент единственных медалей в истории армейцев с Невы. Но даже легендарный статус не спас Пучкова от увольнения. В последний раз пять раз в семи стартовых матчах СКА проигрывал в сезоне-2005/06, когда команду возглавлял Николай Соловьев. Что интересно, это был первый сезон СКА с «Газпромом» в качестве генерального спонсора. Соловьева сразу не уволили. С ним распрощались лишь в январе, когда ситуация не стала лучше. Не задался у СКА и следующий сезон, уже под руководством еще одной легенды отечественного хоккея — Бориса Михайлова. Двукратного олимпийского чемпиона уволили спустя 15 матчей, в которых СКА победил лишь пять раз. Поэтому, естественно, возникли вопросы об отставке Романа Ротенберга. Об этом журналисты спросили его еще после поражения от московского «Динамо».



«Отставка? В таких ситуациях всегда будут люди, которые будут расшатывать нашу команду. Но у них это не получится. У нас сильная команда. И в прошлом году, когда мы всех побеждали, эти же люди ничего хорошего о нас не писали. Я в СКА уже 15 лет, и были разные ситуации. И даже когда мы Кубок Гагарина выигрывали, были и 10 поражений подряд. Но команда выиграла Кубок Гагарина. Мы не согласны с этими поражениями, мы очень расстроены, что мы проигрываем. Надо пройти эти сложности», — говорил Ротенберг.



— Я не думаю, что стоит слишком обращать внимание на серии поражений, которые могут случиться у любой команды в начале сезона, — заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов. — Это время притирки, и даже лидеры могут проиграть аутсайдерам. Кто-то мог предположить, что «Магнитка» уступит «Ладе» или что «Ак Барс» окажется слабее «Сочи»? СКА, конечно, столкнулся с трудностями, но никто не сомневается, что к плей-офф петербуржцы будут готовы в полную силу. Главное, что произойдет весной. У тренерского состава и игроков достаточно опыта и таланта, и СКА остается одним из главных претендентов на победу в кубке.



Следующий матч СКА проведет 20 сентября против «Северстали» — еще одной команды без звезд, со скромным бюджетом, но которая пока выше армейцев в турнирной таблице.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

