СКА совершил невозможное. За два месяца сократил зарплатную ведомость почти на 400 млн рублей, чтобы вписаться в регламент

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди всех клубов КХЛ у СКА летом было больше всего проблем с потолком зарплат, который в российской лиге составляет 900 млн рублей в месяц. В какой-то моменты армейцы превышали его почти на 400 млн . Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как петербургской команде удалось совершить почти невозможное.



В пятницу, 1 сентября, стартует новый сезон КХЛ, и к этой дате все клубы должны соответствовать регламенту, в том числе вписываться в потолок зарплат — верхнюю границу общей суммы контрактов хоккеистов на сезон для одной команды. Второй год подряд это жесткие 900 млн рублей, превышать которые нельзя ни при каких обстоятельствах. Исключение сделано только для контрактов хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе: их зарплаты можно не учитывать. Впрочем, крайне редко кто-то из столь молодых игроков получает серьезные по меркам КХЛ оклады.



У большинства клубов лиги проблем с потолком нет. 900 млн рублей — это большие деньги, позволить себе их могут 7–8 команд из 23-х заявленных на сезон 2023/24 . Но даже у большинства клубов-олигархов, особенно в нынешние времена, проблем с тем, чтобы вписаться в ограничения, почти не бывает. У многих еще остается приличный запас. Например, у магнитогорского «Металлурга» в прошлом сезоне под потолком оставалось 100 млн рублей. Они были бы рады кого-то купить, но в нынешние времена найти качественное усиление очень сложно.



То ли дело хоккейный клуб СКА. Как мы уже писали, этим летом в какой-то момент сумма всех контрактов петербуржцев достигла почти 1,3 млн рублей, то есть потолок был превышен на 400 млн рублей. Главному тренеру и по совместительству заместителю председателя совета директоров СКА Роману Ротенбергу пришлось очень сильно постараться. Результат этой работы получился без преувеличения выдающимся. По данным « Матч ТВ », к 1 сентября СКА имеет платежную ведомость в размере 887 млн рублей. Источники «Фонтанки» подтвердили эти цифры.



Удалось это сделать двумя способами. Во-первых, расстались с большой группой хоккеистов с жирными контрактами. В частности, ушли Дмитрий Яшкин (в «Ак Барс»), Дамир Жафяров (в «Ак Барс») и Николай Прохоркин (в «Сибирь»), которые получали от 70 млн рублей и выше. Если опираться на данные « Спорт-Экспресс Деньги » (которые не совсем полные, но тем не менее дают более или менее объективную картину и взяты из внутренней базы КХЛ), то 14 ушедших игроков в позволили сэкономить 495 млн рублей.



При этом об ушедших игроках в клубе, кажется, не особо жалеют. Весь прошлый сезон в СКА пытались восстановить Прохоркина. Была надежда, что он подтянется по ходу предсезонки, но быстро стало очевидно, что конкуренцию он всё же не выдерживает. Расставание с высокооплачиваемым хоккеистом ( 70 млн рублей в год) в такой ситуации — логичный ход. Не убедил тренеров и вратарь Владислав Подъяпольский ( 32 млн рублей). В итоге его обменяли в «Ладу». Крепкого центрфорварда Данилу Моисеева ( 25 млн ), как и Прохоркина, подвели травмы. В прошлом сезоне он почти не играл, на предсезонке появился только в одной игре против «Адмирала». Перезагружать карьеру он отправился тоже в «Ладу».

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Больше всего шуму наделали переподписания хоккеистов. Схема такая: игроки с действующими контрактами идут на уменьшение окладов в обмен на увеличение сроков контрактов, будущей зарплаты и дополнительных бонусов. Например Михаил Пашнин и Андрей Педан «упали» с 45 млн рублей до 27 млн , но получили по дополнительному году контракта. На самые большие уступки пошел талантливый защитник Александр Никишин, который в предстоящем сезоне получит 25 млн вместо прежних 45-ти . Ситуация странная, но сами хоккеисты, их агенты, а главное, регламент КХЛ не против таких схем.



«От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если сумма не становится меньше, то относимся нормально. Например, часть денег с текущего сезона можно перенести на следующий. Наше агентство всегда идет навстречу, если это не затрагивает интерес игроков», — заявил Александр Черных, агент Михаил Пашнина.

«Мы с первого сезона участвуем в Континентальной хоккейной лиге, и к нам никогда не было вопросов по части соблюдения регламента. Не будет их и сейчас. Мы ничего не нарушили, я не понимаю, откуда идет хайп в прессе, наверное, это запускают наши конкуренты. Наверное, совместными усилиями, в том числе и благодаря журналистам, мы повышаем рейтинги хоккея. Мы никогда в жизни ничего не нарушали — ни разу за всю историю КХЛ. Мы только поддерживаем наш регламент, наш судейский департамент. Хотим, чтобы было лучшее судейство в мире, лучший хоккей в мире. Мы же всегда будем соблюдать все правила», — заявил «Фонтанке» Роман Ротенберг.

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Ради справедливости отметим, что в последние годы у руководства СКА нет привычки переплачивать игрокам. В топ-10 самых дорогих контрактов на сезона 2023/24 всего один игрок из СКА — форвард Сергей Толчинский. С 77 млн рублей он занимает лишь седьмое место.

К тому же игроки переподписывают соглашения, понимая, что сильная команда повышает шансы на победу. Это нормальная практика. В той же НХЛ российский форвард Никита Кучеров в 2016 году уже будучи одним из лучших игроков лиги подписал трехлетний контракт на скромные для себя 4,766 млн долларов за сезон, чтобы позволить клубу сохранить других сильных хоккеистов и выиграть Кубок Стэнли.



Как уверяют знающие люди, некоторые игроки в том числе не хотят покидать Петербург из-за условий, которые созданы в СКА. С этим тоже сложно поспорить. В клубе действительно заботятся об игроках и их семьях, делают все для прогресса каждого хоккеиста. Тот же Алекс Гальченюк выбрал СКА как раз из-за современной инфраструктуры и возможности развиваться, хотя у него были более выгодные предложения от других клубов.



В общей сложности вместе с переподписаниями и уходом по разным причинам не подошедших игроков удалось сэкономить по примерным оценкам до 600 млн рублей. Эта сумма позволила сделать несколько важных точечных подписаний, как, например, Александр Кадейкин и тот же Алекс Гальченюк. Наверное, столь сильных центральных нападающих у СКА не было со времен Вадима Шипачева. Шансы на Кубок Гагарина велики как никогда.

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Добавим, впервые увидеть в деле обновленную команду можно 2 сентября: армейцы с Невы сыграют на выезде в Москве против «Динамо». Первая домашняя встреча состоится 12 сентября против «Спартака».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

