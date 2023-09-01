СКА совершил невозможное. За два месяца сократил зарплатную ведомость почти на 400 млн рублей, чтобы вписаться в регламент

Среди всех клубов КХЛ у СКА летом было больше всего проблем с потолком зарплат, который в российской лиге составляет
В пятницу, 1 сентября, стартует новый сезон КХЛ, и к этой дате все клубы должны соответствовать регламенту, в том числе вписываться в потолок зарплат — верхнюю границу общей суммы контрактов хоккеистов на сезон для одной команды. Второй год подряд это жесткие
У большинства клубов лиги проблем с потолком нет.
То ли дело хоккейный клуб СКА. Как мы уже писали, этим летом в какой-то момент сумма всех контрактов петербуржцев достигла почти
Удалось это сделать двумя способами. Во-первых, расстались с большой группой хоккеистов с жирными контрактами. В частности, ушли Дмитрий Яшкин (в «Ак Барс»), Дамир Жафяров (в «Ак Барс») и Николай Прохоркин (в «Сибирь»), которые получали от
При этом об ушедших игроках в клубе, кажется, не особо жалеют. Весь прошлый сезон в СКА пытались восстановить Прохоркина. Была надежда, что он подтянется по ходу предсезонки, но быстро стало очевидно, что конкуренцию он всё же не выдерживает. Расставание с высокооплачиваемым хоккеистом (
Больше всего шуму наделали переподписания хоккеистов. Схема такая: игроки с действующими контрактами идут на уменьшение окладов в обмен на увеличение сроков контрактов, будущей зарплаты и дополнительных бонусов. Например Михаил Пашнин и Андрей Педан «упали» с
«От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если сумма не становится меньше, то относимся нормально. Например, часть денег с текущего сезона можно перенести на следующий. Наше агентство всегда идет навстречу, если это не затрагивает интерес игроков», — заявил Александр Черных, агент Михаил Пашнина.
«Мы с первого сезона участвуем в Континентальной хоккейной лиге, и к нам никогда не было вопросов по части соблюдения регламента. Не будет их и сейчас. Мы ничего не нарушили, я не понимаю, откуда идет хайп в прессе, наверное, это запускают наши конкуренты. Наверное, совместными усилиями, в том числе и благодаря журналистам, мы повышаем рейтинги хоккея. Мы никогда в жизни ничего не нарушали — ни разу за всю историю КХЛ. Мы только поддерживаем наш регламент, наш судейский департамент. Хотим, чтобы было лучшее судейство в мире, лучший хоккей в мире. Мы же всегда будем соблюдать все правила», — заявил «Фонтанке» Роман Ротенберг.
Ради справедливости отметим, что в последние годы у руководства СКА нет привычки переплачивать игрокам. В
К тому же игроки переподписывают соглашения, понимая, что сильная команда повышает шансы на победу. Это нормальная практика. В той же НХЛ российский форвард Никита Кучеров в 2016 году уже будучи одним из лучших игроков лиги подписал трехлетний контракт на скромные для себя
Как уверяют знающие люди, некоторые игроки в том числе не хотят покидать Петербург из-за условий, которые созданы в СКА. С этим тоже сложно поспорить. В клубе действительно заботятся об игроках и их семьях, делают все для прогресса каждого хоккеиста. Тот же Алекс Гальченюк выбрал СКА как раз из-за современной инфраструктуры и возможности развиваться, хотя у него были более выгодные предложения от других клубов.
В общей сложности вместе с переподписаниями и уходом по разным причинам не подошедших игроков удалось сэкономить по примерным оценкам до
Добавим, впервые увидеть в деле обновленную команду можно 2 сентября: армейцы с Невы сыграют на выезде в Москве против «Динамо». Первая домашняя встреча состоится 12 сентября против «Спартака».
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»