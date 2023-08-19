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    Это перебор, СКА. Как армейцы с Невы хитрят ради высоких зарплат

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Прямо сейчас в основном составе СКА числится 41 хоккеист: 5 вратарей, 11 защитников и 25 нападающих. И это без игроков из системы клуба, которые обязательно появятся по ходу сезона. С учетом того, что на игру можно заявить максимум 23 игрока, — два полноценных состава, а может, и три (опять же с учетом молодежи).

    Но это раньше можно было позволить себе такую роскошь и вообще ни о чем не беспокоиться. Сейчас, когда в КХЛ есть жесткий потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей, руководству армейцев с Невы приходится придумывать разные схемы, чтобы вписаться в ограничения. К счастью для них, дыр для этого в регламенте полно.

    Текстовый вариант этого материала был опубликован 17 августа. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «СКА набрал два состава и теперь ищет лазейки в регламенте, чтобы вписаться под потолок зарплат».

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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