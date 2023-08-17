СКА набрал два состава и теперь ищет лазейки в регламенте, чтобы вписаться под потолок зарплат

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хоккейный клуб СКА набрал игроков на два состава и превысил потолок зарплат почти на 200 млн рублей. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, какие лазейки используют в петербургской команде, чтобы вписаться в регламент.



Прямо сейчас в основном составе СКА числится 41 хоккеист: 5 вратарей, 11 защитников и 25 нападающих. И это без игроков из системы клуба, которые обязательно появятся по ходу сезона. С учетом того, что на игру можно заявить максимум 23 игрока, — два полноценных состава, а может, и три (опять же, с учетом молодежи). Но это раньше можно было позволить себе такую роскошь и вообще ни о чем не беспокоиться. Сейчас, когда в КХЛ есть жесткий потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей, руководству армейцев с Невы приходится придумывать разные схемы, чтобы вписаться в ограничения. К счастью для них, дыр для этого в регламенте полно.



Можно сказать, что сейчас ситуация для СКА еще более или менее терпимая. Еще недавно клуб превышал потолок почти на 400 млн рублей: с такими вводными никакие правовые лазейки не помогли бы. Поэтому пришлось пойти на некоторые жертвы.

Команду уже покинули нападающий Никита Гусев и самый высокооплачиваемый защитник Игорь Ожиганов (оба перешли в «Динамо»). Ушел еще один игрок обороны Роман Рукавишников (в «Спартак»). Чуть раньше покинули СКА дорогие Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров (в «Ак Барс»). Сразу девять человек калибром поменьше обменяли в тольяттинскую «Ладу» на «денежную компенсацию» — вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева. По неофициальным данным, за всех тольяттинцы отдали 5 млн рублей — вот что значит брать оптом. На самом деле это больше похоже на скрытую аренду: если кто-то выстрелит, его будут ждать обратно в Петербурге.



«По закону всё шито-крыто. Денежная компенсация в КХЛ разрешена, а она в данном случае даже не такая символичная, как в случае перехода Ткачёва в «Авангард» или Шипачева с Войновым в «Ак Барс». Вместо тысячи рублей несколько миллионов «Лада» всё же переправила в Петербург. История нехорошая, но законная, и я лично не вижу способов, как это регулировать. Ну разве что клубам не прогибаться под СКА. Но как тут устоишь, когда нет своих ресурсов, а губернатор по связям поставил тех людей, что ему настоятельно посоветовали?» — написал в своем телеграм-канале журналист сайта Sport24 Дмитрий Ерыкалов.



Но даже с учетом всех этих манипуляций СКА продолжает превышать потолок на 172 млн рублей. Еще недавно сообщалось, что из команды могут уйти защитник Михаил Пашнин (зарплата 45 млн рублей в год), один из пары вратарей Дмитрий Николаев и Владислав Подъяпольский (оба — 45 млн рублей), а также нападающий Данила Моисеев (35 млн рублей). Но и это не решит проблему до конца.

И вот накануне «Спорт-Экспресс» написал, что СКА переподпишет контракты сразу с десятью игроками. Судя по всему, игроки пойдут на уменьшение окладов в обмен на увеличение сроков контрактов, будущей зарплаты и дополнительные бонусы. Первыми «ласточками» стали Михаил Пашнин и Андрей Педан, о переподписании которых объявили накануне. Оба получили по одному дополнительному году контракта.



Подобную схему в СКА уже опробовали. Так, например, в прошлом году Игорь Ожиганов подписал четырехлетнее соглашение, по которому в первый год он получал 40 млн, а в последующие — 65. У Никиты Гусева рост и вовсе планировался двукратный: с 40 до 80 млн рублей. Другое дело, что никто не гарантирует, что хоккеист при этом доработает контракт до конца: и Ожиганова, и Гусева уже нет в команде. Получили ли они при уходе какие-то компенсации в обмен на то, что помогли СКА вписаться в прошлом сезоне в потолок зарплат, остается лишь догадываться. Своего реального профсоюза у игроков КХЛ, считай, что и нет. Жаловаться потом будет некому.



«СКА снова обыгрывает КХЛ и очередными переподписаниями делает наличие потолка если не фикцией, то слабо эффективным механизмом. По-моему, лига должна правильно реагировать на эти выкрутасы и как можно быстрее убирать лазейки. Сразу напрашивается использование опыта НХЛ. Там нельзя в межсезонье превышать потолок более чем на 10 процентов. Конечно, надо и дальше ограничивать заявку. А я бы внёс ещё одно предложение: переподписывать контракты можно только в определённые сроки. Например, до 15 июня. При этом не более пяти игроков за сезон. Поле для деятельности открыто обширное. Было бы желание», — написал в своем телеграм-канале обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.



Похожую точку зрения в разговоре с «Фонтанкой» высказал бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

— На данный момент СКА не нарушает регламент, — заявил он по телефону. — Они все делают в правовом поле. Но с точки зрения развития лиги это, конечно, не очень хорошо. В регламенте очень много несовершенства. Но в данный момент они все делают по закону. Поэтому это их право, они могут так делать.



— Какие есть способы борьбы с подобными явлениями?

— Почему-то никто не думает, а для чего? С точки зрения СКА, сейчас очень хороший регламент. А если мы говорим о том, что необходимо уравнять шансы команд КХЛ, тогда надо сделать так, чтобы контракт нельзя было переписать. Вот, например, в НХЛ. Там нельзя менять действующие контракты. Предположим, с Сорокиным подписали 8-летний контракт. Но действовать он начнет только со следующего года, когда закончится его предыдущий контракт. Если бы мы жили по правилам НХЛ, и СКА, например, было бы очень сложно обменять игрока с большой зарплатой в «Нефтехимик», — ну, тогда вы удерживаете часть зарплаты с предыдущего клуба. И тогда действительно эти механизмы будут работать. Этих механизмов очень много, и они все на поверхности. Они ни для кого не секрет. А СКА совершенно правильно делают, они работают в рамках правового поля. Я бы то же самое делал на их месте.



До тех пор, пока КХЛ не примет соответствующие решения, потолок зарплат так и продолжит быть искусственным ограничением. Тот же главный тренер СКА Роман Ротенберг не видит никаких проблем в большом количестве игроков в одной команде.



— Конкуренция — двигатель прогресса, — заявил Роман Ротенберг на предсезонном турнире в Сочи, когда его спросили о двух составах в заявке СКА. — Там и двусторонние контракты. У нас есть команда ВХЛ, есть МХЛ. Мы создали команду и в Московской области сейчас. Даже 40 игроков на все команды не хватает. Есть конкуренция, любая тренировка определяет состав. Сегодня отчислять никого не будем, а завтра — посмотрим.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

