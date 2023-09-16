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    «Сгорает целая эпоха». Катастрофический пожар уничтожает ресторан на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы

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    19 комментариев

    Горит ресторан на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы. Фото пожара прислал в редакцию читатель «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    Как сообщает МЧС, 16 сентября в 00:27 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Бухарестская, дом 47. Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС.

    К ликвидации пожара привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

    Информации о пострадавших на момент публикации нет.

    читатель «Фонтанки»

    Уже сейчас жители Купчино говорят, что в пожаре «сгорела целая эпоха». В здании на Бухаресткой, 47, когда-то располагался кинотеатр «Слава». Затем много лет там работало известное в городе казино. В последнее время там размещался ресторан BBQ, несколько торговых точек и зоомагазин.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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