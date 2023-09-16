«Сгорает целая эпоха». Катастрофический пожар уничтожает ресторан на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы

Горит ресторан на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы. Фото пожара прислал в редакцию читатель «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
Как сообщает МЧС, 16 сентября в 00:27 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Бухарестская, дом 47. Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется.
В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС.
К ликвидации пожара привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
Информации о пострадавших на момент публикации нет.
читатель «Фонтанки»
Уже сейчас жители Купчино говорят, что в пожаре «сгорела целая эпоха». В здании на Бухаресткой, 47, когда-то располагался кинотеатр «Слава». Затем много лет там работало известное в городе казино. В последнее время там размещался ресторан BBQ, несколько торговых точек и зоомагазин.