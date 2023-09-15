ТАСС: экс-глава Росавиации Нерадько перейдет в «Норникель»

Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько, который был освобожден от должности 15 сентября, перейдет на работу в «Норникель». Об этом пишет госагентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

«Перейдет в "Норникель", на должность вице-президента», — сообщил источник, уточнив, что у Нерадько был выбор между «Аэродинамикой» и «Норникелем».

Утром в пресс-службе Правительства РФ сообщили, что новым главой Росавиации назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ядров. Сам Александр Нерадько был освобожден от должности.