    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, с-з

    769мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.16eur103.23

    ТАСС: экс-глава Росавиации Нерадько перейдет в «Норникель»

    484
    8 комментариев

    Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько, который был освобожден от должности 15 сентября, перейдет на работу в «Норникель». Об этом пишет госагентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

    «Перейдет в "Норникель", на должность вице-президента», — сообщил источник, уточнив, что у Нерадько был выбор между «Аэродинамикой» и «Норникелем».

    Утром в пресс-службе Правительства РФ сообщили, что новым главой Росавиации назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ядров. Сам Александр Нерадько был освобожден от должности.

    Ранее сообщалось о том, что нескольких бывших сотрудников Росавиации проверяют на коррупцию. В феврале 2023 года Александр Нерадько заявил, что сотрудники агентства содействуют работе уполномоченных ведомств. В мае 2022 года, писала «Фонтанка», кабмин сделал бывшему главе Росавиации замечание за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр НерадькоДмитрий ЯдровРосавиацияНорникель
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close