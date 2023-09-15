РБК: Правительство намерено сменить главу Росавиации

Главу Росавиации Александра Нерадько собираются отправить в отставку, сообщает 15 сентября РБК со ссылкой на свои источники. На его место, по словам источников, могут быть назначены или его заместитель Дмитрий Ядров, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания, или другой заместитель — Владимир Потешкин.



Ранее РБК писал, что кандидатуру Нерадько рассматривали в качестве возможного главы Минтранса. Однако в итоге эту должность получил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.



Александр Нерадько с 1997 года работал в Федеральной авиационной службе, затем в Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000–2004 годах — первый замминистра транспорта России, затем руководил Ространснадзором. В 2005 году возглавил Федеральную аэронавигационную службу. После её упразднения в 2009 году стал главой Росавиации. В 2020 году был назначен первым заместителем министра транспорта, тогда же должности первого замминистра транспорта и руководителя Росавиации объединили.

