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    РБК: Правительство намерено сменить главу Росавиации

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    Главу Росавиации Александра Нерадько собираются отправить в отставку, сообщает 15 сентября РБК со ссылкой на свои источники. На его место, по словам источников, могут быть назначены или его заместитель Дмитрий Ядров, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания, или другой заместитель — Владимир Потешкин.

    Ранее РБК писал, что кандидатуру Нерадько рассматривали в качестве возможного главы Минтранса. Однако в итоге эту должность получил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

    Александр Нерадько с 1997 года работал в Федеральной авиационной службе, затем в Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000–2004 годах — первый замминистра транспорта России, затем руководил Ространснадзором. В 2005 году возглавил Федеральную аэронавигационную службу. После её упразднения в 2009 году стал главой Росавиации. В 2020 году был назначен первым заместителем министра транспорта, тогда же должности первого замминистра транспорта и руководителя Росавиации объединили.

    В 2022 году стало известно, что несколько бывших сотрудников Росавиации подозреваются в коррупции. В феврале 2023 года Нерадько в интервью РБК заявлял, что расследование ведется, им занимаются уполномоченные ведомства, им оказывается полное содействие. В мае 2022 года, как писали СМИ, правительство сделало Нерадько замечание за ненадлежащее исполнение им должностных обязательств.

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