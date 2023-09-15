Александр Нерадько уволен с поста главы Росавиации. У ведомства новый руководитель

Александр Нерадько, возглавлявший Федеральное агентство воздушного транспорта с 2009 года, освобожден от должности, сообщает пресс-служба правительства РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового руководителя Росавиации. Им стал Дмитрий Ядров, который ранее был заместителем Нерадько.
Ядров родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Работал в Госкорпорации по организации воздушного движения в России, пока в 2019 году не перешел в Росавиацию в качестве заместителя руководителя. В агентстве он координировал деятельность структурных подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.
Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало о том, что Нерадько вскоре будет отправлен в отставку. Кресло руководителя должно было достаться его заместителю Дмитрию Ядрову или Владимиру Потешкину, который в Росавиации курирует вопросы перевозок и цифровизации.
В 2022 году прессе стало известно о том, что несколько бывших сотрудников агентства подозреваются в коррупции. В феврале 2023 года Нерадько заявлял, что ведется расследование и что Росавиация содействует уполномоченным ведомствам.