Конституция и макет автомата Калашникова. На петербургские школы подают в суд из-за недостачи в кабинетах ОБЖ

Прокуратура продолжает ревизию кабинетов ОБЖ в школах Петербурга. Закупить необходимое требуют через суд.
Иск был подан к школам Невского района №№ 331, 323 и 339. Проверяющие требовали обеспечить кабинеты ОБЖ следующими документами: Конституцией, федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ, дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ и уставом гарнизонной и караульной служб. Каждый текст должен быть минимум в 15 экземплярах.
Также по требованию прокуратуры школы должны докупить пособия по основам стрельбы, макет автомата Калашникова и макет модернизированного автомата Калашникова.
«Представители ответчиков исковые требования признали. Пояснили, что готовы оборудовать кабинеты ОБЖ необходимым. Учитывая позицию сторон, суд иски удовлетворил», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 сентября.
«Фонтанка» писала о проверках прокуратуры в школах Центрального района. Ведомство руководствуется приказом Минпросвещения (№ 804 от сентября 2022 года), который перечисляет «средства обучения и воспитания», среди них, например, макеты гранат Ф-1 и РГД-5. Однако на реальных уроках подобными инструментами пользуются не всегда.