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    Конституция и макет автомата Калашникова. На петербургские школы подают в суд из-за недостачи в кабинетах ОБЖ

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    Прокуратура продолжает ревизию кабинетов ОБЖ в школах Петербурга. Закупить необходимое требуют через суд.

    Иск был подан к школам Невского района №№ 331, 323 и 339. Проверяющие требовали обеспечить кабинеты ОБЖ следующими документами: Конституцией, федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ, дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ и уставом гарнизонной и караульной служб. Каждый текст должен быть минимум в 15 экземплярах.

    Также по требованию прокуратуры школы должны докупить пособия по основам стрельбы, макет автомата Калашникова и макет модернизированного автомата Калашникова.

    «Представители ответчиков исковые требования признали. Пояснили, что готовы оборудовать кабинеты ОБЖ необходимым. Учитывая позицию сторон, суд иски удовлетворил», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 сентября.

    «Фонтанка» писала о проверках прокуратуры в школах Центрального района. Ведомство руководствуется приказом Минпросвещения (№ 804 от сентября 2022 года), который перечисляет «средства обучения и воспитания», среди них, например, макеты гранат Ф-1 и РГД-5. Однако на реальных уроках подобными инструментами пользуются не всегда.

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    ШколыПрокуратураОБЖ
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