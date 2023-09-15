Конституция и макет автомата Калашникова. На петербургские школы подают в суд из-за недостачи в кабинетах ОБЖ

Прокуратура продолжает ревизию кабинетов ОБЖ в школах Петербурга. Закупить необходимое требуют через суд.



Иск был подан к школам Невского района №№ 331, 323 и 339. Проверяющие требовали обеспечить кабинеты ОБЖ следующими документами: Конституцией, федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ, дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ и уставом гарнизонной и караульной служб. Каждый текст должен быть минимум в 15 экземплярах.

Также по требованию прокуратуры школы должны докупить пособия по основам стрельбы, макет автомата Калашникова и макет модернизированного автомата Калашникова.