Гранаты у вас не той системы. В Петербурге прокуроры и судьи учат школы начальной военной подготовке

В петербургских школах не обнаружили макетов гранат и автоматов. Аргументы, что эти предметы, как говорится, не входят в обязательную школьную программу, не убедили ни суд, ни прокуратуру. Так что теперь районные администрации собираются за покупками.



Фото: Антон Денисов/ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





Куйбышевский райсуд Петербурга обязал 294-ю школу Центрального района оборудовать кабинет ОБЖ. Список того, чего не хватает в классе, оказался довольно внушительным. Его условно можно поделить на три части: оборудование для изучения правил дорожного движения, инструменты для оказания первой помощи и наглядные пособия для начальной военной подготовки (НВП).





Как следует из претензий прокуратуры, в проверяемой школе не увидели интерактивных программ для ПДД, тренажеров для первой помощи (в том числе для отработки искусственного дыхания). Но главное — инспекция не обнаружила макеты гранат Ф-1 и РГД-5, стрелковый тренажер, магазин к автомату Калашникова с учебными патронами и макет простейшего укрытия в разрезе.



Все вышеперечисленное, а также многое другое содержится в свежем приказе Минпросвещения (№804 от сентября 2022 года), который перечисляет «средства обучения и воспитания», которые должные быть в каждом классе каждой школы. В случае с кабинетом ОБЖ (вдобавок к гранатам и патронам) это еще и оружейный сейф, мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки, дозиметр, газоанализатор кислорода и токсичных газов, защитный костюм, измеритель электропроводности, кислотности и температуры, имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена.



Обнаружив в 294-й школе «недостачу», прокурор пошел в суд. Ответчик пытался аргументировать тем, что гранаты (пусть и ненастоящие) и тренажеры для стрельбы — необязательные предметы для школьного учреждения. Однако судья не согласился. «Иные доводы представителя ответчика, в том числе об устарелости и нецелесообразности рекомендаций по оснащению оборудованием, наличии иных равнозначных современных средств обучения, не имеют правового значения для разрешения заявленных требований», — говорится в решении суда, обязывающем школу докупить недостающее.



По информации «Фонтанки», проверки прокуратуры прошли ещё в нескольких школах Центрального района: №181, 193, 185, 171, 190. Им выдали аналогичные предписания по кабинетам ОБЖ. Ни один из директоров не захотел говорить на эту тему с журналистом, и только руководитель школы №193 Елена Хохлова уточнила, что «эта проблема решается централизованными закупками».



В комитете по образованию «Фонтанке» заявили, что список оборудования от Минпросвещения является обязательным, а финансирование закупки возложено на администрацию района. С последним тезисом районная власть готова поспорить. Там уверены, что приказ касается вновь создаваемых и дополнительных мест, а значит, речь в нём идёт про реконструируемые или новые образовательные учреждения.



«Тем не менее администрацией района предусмотрена закупка оборудования для оснащения предметных кабинетов ОБЖ в подведомственных образовательных учреждениях. На эти цели в ближайшее время планируется потратить порядка 23 млн рублей», — добавили в администрации Центрального района.

Список Минпросвещения — не новелла. Он периодически корректируется, предыдущая версия годом ранее была утверждена приказом №590. Перечень оборудования для классов ОБЖ не сильно изменился — в нём те же макеты гранат и магазин для Калашникова. Под комплектом массо-габаритных моделей оружия (он тоже есть в списке) понимаются макет автомата Калашникова и магазин к нему. Это и есть тот самый легендарный тренажер для сборки-разборки оружия. Его отличие от охолощенного (и тем более боевого) АК — он не способен стрелять.



Для закупок учебного оружия существуют интернет-магазины, которые корректируют свой ассортимент в соответствии с новой редакцией приказа Минпросвещения. Так, макет гранаты обойдётся школе в районе 1 500–2 000 рублей, магазин с патронами будет стоить 3–4 тысячи рублей, макет противорадиационного укрытия — более 25 тысяч рублей, тренажеры для оказания первой помощи — от 50 тысяч рублей.



Как рассказала «Фонтанке» методист по основам безопасности жизнедеятельности Людмила Ситникова, подобные предписания прокуратуры были и раньше. Однако не все закупленное действительно использовалось в классах. «Фонтанка» изучила программы ОБЖ для старшеклассников, опубликованные на сайтах петербургских школ. Они предполагают устное изучение правовых основ военной службы, видов стрелкового оружия, тактической подготовки. Знания проверяются тестами и опросами. Какие-либо практические занятия с макетами оружия в документах не упоминаются.



«Макеты гранат нужны в силу того, что со следующего сентября вводится предмет «начальная военная подготовка» для 10–11-х классов, — отметила Ситникова. — Естественно, надо детям это рассказывать, визуально показывать и проводить практические занятия. В советской школе это всегда было. Гранаты, я сама помню, мы все время метали. Сейчас все это возобновляется. Раньше этого не было, хотя прокуратура от нас это требовала».

В рамках модуля начальной военной подготовки старшеклассников научат воинскому приветствию, познакомят с принципами действия ручных гранат, составом и вооружением мотострелкового отделения. Покажут, что такое одиночный окоп, блиндаж, убежище для личного состава. Также школьники узнают о средствах индивидуальной защиты, первой помощи в бою и транспортировке раненых.

В Петербурге против возобновления начальной военной подготовки высказывались участницы женского общественно-политического движения «Мягкая сила». «Мы считаем, что детям нужно прививать гуманизм, а не милитаризм. Нужно уметь договариваться с людьми, а не показывать свою физическую силу и бряцать оружием. Начальная военная подготовка негативно скажется на развитии наших детей — они будут думать, что насилие — это хорошо и это единственный выход из различных ситуаций», — отмечалось в сообщении.



В комментариях с ними поспорила Елена, которая в качестве аргумента привела опыт Норвегии, где призыву подлежат и парни, и девушки. «Иногда насилие — единственный выход из ситуации. Например, когда угрожают. Когда грабят. Когда пристают. Замечательно, когда девочки и мальчики знают, что допустимо дать сдачи, если обижают. Или если есть угроза обиды», — отметила она.



Родители в соцсетях предсказуемо делятся на тех, кто иронично вспоминает свой опыт начальной военной подготовки («помню, автомат Калашникова собирала, пальцы прищемила»), и тех, кто не хотел бы повторения этого опыта для своего ребёнка: «Собирали, маршировали и про зарин и зоман что-то зубрили. Более бездарно потерянного времени в жизни не было».

Родители соглашаются с тем, что знания о том, как вести себя в опасной ситуации, полезны, но переживают, не будет ли это в ущерб основным урокам. «Не удивлюсь, если сократят количество математики, русского, биологии, химии, и вместо них будут наши детки натягивать противогазы, оставшиеся от их дедушек, бросать деревянные гранаты и ползать по-пластунски… А мир живёт другими категориями. Мир не хочет воевать».



Такие переживания (что НВП заменит русский язык и биологию) преждевременны. Курс начальной военной подготовки вписали в программу по ОБЖ. То есть дополнительных уроков для него не потребуется.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

