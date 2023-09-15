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    Легковой «Рено» кувырнулся в канаву в Парголово. Водителя увезла реанимация

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    Авария с «перевертышем» произошла утром 15 сентября в Выборгском районе Петербурга. В ДТП серьезно пострадал водитель.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    В 9:55 на Михайловской дороге в Парголово, в районе дома 14, корпус 1, 20-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП видно, что у машины сильно повреждена передняя часть и вмятина на правой передней двери.

    «Чуть не прилетел в лоб, обгоняя на повороте», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел, добавив, что водителя «Рено» увезла реанимация. Судя по фото, первую помощь ему оказал рабочий.

    По данным главка, автомобилиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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