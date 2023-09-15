Легковой «Рено» кувырнулся в канаву в Парголово. Водителя увезла реанимация

Авария с «перевертышем» произошла утром 15 сентября в Выборгском районе Петербурга. В ДТП серьезно пострадал водитель.
В 9:55 на Михайловской дороге в Парголово, в районе дома 14, корпус 1, 20-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП видно, что у машины сильно повреждена передняя часть и вмятина на правой передней двери.
«Чуть не прилетел в лоб, обгоняя на повороте», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел, добавив, что водителя «Рено» увезла реанимация. Судя по фото, первую помощь ему оказал рабочий.
По данным главка, автомобилиста госпитализировали в тяжелом состоянии.