После волны тепла возвращаются заморозки. Посмотрите на того, кто испортил нам погоду

После сентябрьского бабьего лета на территорию европейской части России возвращаются заморозки. Об этом сообщает
Минувшей ночью, по его словам, отрицательные температуры в европейской части страны наблюдались только в Мурманской области — до минус 2,3 градуса. В центральных областях в воздухе заморозков не отмечено. Температура воздуха была около плюс 1 в Костромской области, около 2 градусов — в Московской и Рязанской областях. Отметим, что иногда при таких температурах заморозки возможны на почве.
Ближайшей ночью заморозки охватят большую территорию, предупреждает Леус. Также он показывает, как выглядит холодный фронт, добравшийся до центра европейской части России, «глазами» метеорологических радиолокаторов и спутников.
Этот фронт вчера испортил погоду в Петербурге и пошел дальше.
Первые заморозки в соседних с Ленобластью регионах отмечались в конце лета.