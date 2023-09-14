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    Здравствуй, осень. Как петербуржцы встретили дождь и выжили

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге давно не было такого плотного дождя, и некоторые горожане не подготовились. Зонтики сегодня оказались не у всех.

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    На дорогах весь день плотно: в целом по городу 5 баллов по шкале «Яндекса», а около полудня даже было 6 против обычных для этого времени 4. Водоканал попросил автомобилистов не выезжать на затопленные участки. О скоплениях воды можно сообщать по телефонам: 004 и 305–09–09.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Дождевая туча пришла к нам утром с запада и к вечеру уйдёт на восток. Уже сейчас на карте «Яндекс.Погоды» видно, что самые западные районы — без дождя.

    Фото: «Яндекс.Погода»
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    Ночью на северо-западе Ленобласти вылилась почти треть месячной нормы осадков сентября. Дожди в регионе возможны и в следующие три дня.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: «Яндекс.Погода»

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