Здравствуй, осень. Как петербуржцы встретили дождь и выжили

В Петербурге давно не было такого плотного дождя, и некоторые горожане не подготовились. Зонтики сегодня оказались не у всех.
На дорогах весь день плотно: в целом по городу 5 баллов по шкале «Яндекса», а около полудня даже было 6 против обычных для этого времени 4. Водоканал попросил автомобилистов не выезжать на затопленные участки. О скоплениях воды можно сообщать по телефонам: 004 и 305–09–09.
Дождевая туча пришла к нам утром с запада и к вечеру уйдёт на восток. Уже сейчас на карте «Яндекс.Погоды» видно, что самые западные районы — без дождя.
Ночью на северо-западе Ленобласти вылилась почти треть месячной нормы осадков сентября. Дожди в регионе возможны и в следующие три дня.