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    Водоканал просит петербуржцев подготовиться к ливню и напоминает телефон для сообщений о разливах

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    Водоканал Петербурга подготовился к сегодняшней погоде и просит подготовиться горожан.

    В пресс-службе предприятия напоминают, что, по данным Рocгидрометцeнтрa, 14 сентября с 9:00 по 21:00 на территории Петербуpга объявлeн «желтый» уровeнь погодной опасности. Ожидается сильный ветер с поpывами до 15 м/с в прибрежных районах, а также дождь и ливни.

    Городская система водоотведения готова к приему дождевых вод в полном объеме, она работает в штатном режиме. Под особым контролем — крупные перекрестки, территории около социальных объектов, станций метрополитена, остановок общественного транспорта.

    «Для предотвращения локальных скоплений воды во всех районах города дежурят 73 бригады Водоканала со специализированной техникой для оперативного извлечения посторонних предметов из дождевых колодцев и откачки дождевой воды в местах ее скопления после сверхрасчетных осадков», — отмечается в сообщении.

    Собственникам подвальных помещений Водоканал рекомендует проверить запорные и дренажные устройства. Водителям в сильный дождь стоит избегать низких участков дорог под мостами и путепроводами. Если перед вами окажется крупная лужа, не пытайтесь её форсировать. О скоплении воды можно сообщать по телефонам: 004 и 305–09–09.

    Напомним, дожди и похолодание принёс в Петербург холодный атмосферный фронт. По данным Gismeteo, может выпасть 10,08 мм дождя. Ночью в северо-западных районах Ленобласти уже выпало около 30% месячной нормы осадков сентября. К вечеру фронт уйдёт, и дождь закончится.

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