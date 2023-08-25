Заморозки наступают. В Карелии уже минус

В некоторых регионах европейской части России ночью 25 августа снова наблюдались заморозки. Они пришли и на Северо-Запад. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Отрицательные температуры — в пределах минус 0,2–0,7 градуса — сегодня утром были зафиксированы в Карелии, Мурманской области, Башкирии. На Урале в Челябинской области температура местами опустилась до минус 2,3 градуса.



В Москве минувшая ночь стала самой холодной в августе и июле. Минимум на базовой метеостанции города в ВДНХ составил 8,5 градуса. Последний раз так холодно в столице было 21 июня. В Подмосковье самой холодной точкой оказался город Клин — 4,6 градуса.

