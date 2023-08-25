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    Заморозки наступают. В Карелии уже минус

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    В некоторых регионах европейской части России ночью 25 августа снова наблюдались заморозки. Они пришли и на Северо-Запад. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Отрицательные температуры — в пределах минус 0,2–0,7 градуса — сегодня утром были зафиксированы в Карелии, Мурманской области, Башкирии. На Урале в Челябинской области температура местами опустилась до минус 2,3 градуса.

    В Москве минувшая ночь стала самой холодной в августе и июле. Минимум на базовой метеостанции города в ВДНХ составил 8,5 градуса. Последний раз так холодно в столице было 21 июня. В Подмосковье самой холодной точкой оказался город Клин — 4,6 градуса.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Первые заморозки в европейской части России отмечены ночью 24 августа. Ниже нуля температура воздуха опускалась в Костромской и Кировской областях.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    Комментарии 5

    Гость25 Авг 2023 в 08:22
    Каждый год одно и тоже
    +1−0
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