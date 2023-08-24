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    Первые заморозки в европейской России: близко к нулю было в соседних с Ленобластью регионах

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    Первые отрицательные температуры зафиксированы ночью 24 августа на территории Европейской России, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    «Ниже нуля опустилась температура воздуха в Костромской и Кировской областях. Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области, там минимум составил -1,4 градуса», — пишет метеоролог.

    Близко к нулю (с вероятностью заморозков на почве) было в Пермском крае, Башкирии и Карелии (везде плюс 0,2 градуса), в Марий Эл (0,6 градуса), а также в Вологодской (1,1 градуса), Нижегородской (1,5 градуса) областях. Вероятность заморозков в ближайшие дни, по данным «ФОБОСа», сохраняется.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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