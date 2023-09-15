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    Вторая серия полярного сияния: разгорелось уже полнеба

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    Фото: Катя Стрельникова / «Астро Фото Болото»
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    Северное сияние ночью 15 сентября разгоралось как минимум дважды. После первого шоу, вечернего, некоторые петербургские охотники за авророй успели уехать из города, где мешает засветка.

    «Ждали-ждали, когда разгорится северное сияние второй раз на ночь, около 00:40 побежали первые ленты, потом разгорелась половина неба ярким зеленым светом. Ух! Когда активная фаза прошла, сидели еще и долго в чате обсуждали, где какие столбики виднеются. И да, ночью было хоть и ветрено, но достаточно тепло», — рассказывает фотограф Катя Стрельникова в канале «Астро Фото Болото».

    «Фонтанка» писала, что на Солнце формируются крупные активные области, из-за чего до конца недели на Земле вероятна нестабильная геомагнитная обстановка. Первая «серия» полярного сияния была вчера вечером, его наблюдали даже в городской черте, благо небо к тому момент расчистилось.

    Фото: Катя Стрельникова / «Астро Фото Болото»

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