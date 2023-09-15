Машина и лазурный автобус столкнулись лоб в лоб на Большевиков. Пострадали трое

Volkswagen Tiguan встретился с лазурным автобусом на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай. Они столкнулись лоб в лоб, рассказали в соцсетях очевидцы.
«Тигуан влетел в лоб лазурному автобусу, который очень хотел повернуть», — отметил очевидец, упомянув, что машина осталась в весьма плохом состоянии.
В автобусе никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Три пассажирки машины — 42, 24 и 59 лет — в удовлетворительном состоянии, 54-летний водитель тоже в порядке.