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    Машина и лазурный автобус столкнулись лоб в лоб на Большевиков. Пострадали трое

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    Volkswagen Tiguan встретился с лазурным автобусом на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай. Они столкнулись лоб в лоб, рассказали в соцсетях очевидцы.

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    «Тигуан влетел в лоб лазурному автобусу, который очень хотел повернуть», — отметил очевидец, упомянув, что машина осталась в весьма плохом состоянии.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В автобусе никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Три пассажирки машины — 42, 24 и 59 лет — в удовлетворительном состоянии, 54-летний водитель тоже в порядке.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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