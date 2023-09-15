Куда пойти 15–17 сентября: популяризаторы науки, «Торба-на-круче» и кино из Китая

В середине сентября отправляемся в мысленное путешествие по другим странам на разнообразных выставках, слушаем лекции о последних достижениях науки и наслаждаемся роком в парках.
Актуальное
Ася Казанцева откроет секрет удовольствия
16 сентября, 19:00. 16+
Известный популяризатор Ася Казанцева привозит в Петербург новую лекцию «Наука откладывать удовольствие, или Не садись на пенек, не ешь маршмеллоу! Что известно науке об отложенном вознаграждении». Она расскажет, как умение ждать что-то ценное, а не требовать его сразу, связано с успехом по жизни и почему вопрос о такой корреляции мучает учёных десятилетиями. В силу обстоятельств лекция «тайная», и точную локацию слушатели узнают только после покупки билетов.
musicAeterna явят посвящение Целану
16 сентября, 19:00, 17 сентября, 15:00 и 19:00. 12+
Хор и солисты оркестра и хора musicAeterna представляют в Доме радио спецпроект «Посвящение Паулю Целану». Музыку на стихотворения одного из самых влиятельных поэтов XX века специально написали современные композиторы — резиденты Дома радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, а также Теодор Курентзис и Вангелино Курентзис, Экторас Тартанис, Сергей Невский, Владимир Раннев и Борис Филановский. Новая музыка на немецкие тексты Целана сочетается с чтением его стихов в русскоязычном переводе.
Таксы выходят на парад на Васильевском острове
16 сентября, 12:00, 0+
В субботу в Шкиперском саду пройдёт семейный праздник #ВСЕвСад с Дефиле такс. Владельцы собак этой породы приедут из разных городов, чтобы познакомиться, показать, что умеют их питомцы, и похвастаться фантазийными костюмами. Весь день на площадке будут работать зоны с активностями для детей и взрослых. Музей-аптека доктора Пеля устроит фармацевтический мастер-класс по приготовлению настоящего лечебного порошка по старинному рецепту, актеры и музыканты из петербургских коллективов научат всех желающих играть на подручных средствах, например стеклянных бутылках.
«Торба-на-круче» и другие выступят на «Владимирский Live»
15 и 16 сентября, 0+
Арт-центр «Пушкинская-10», Филармония джазовой музыки, Театр им. Ленсовета, «Суббота», Karlsson Haus, «Кукфо», «Ерундопель», библиотеки им. Маяковского и «На Стремянной», музей Арктики и Антарктики, Zarenkov Gallery и десяток других площадок стали участниками праздника «Владимирский LIVE». Экскурсии, открытые встречи и представления в этот уик-энд займут улицы Владимирского округа в Центральном районе. Карту со всеми активностями и точными адресами можно посмотреть в группе «ВКонтакте». В субботу с 16:00 до 20:00 в Джазовом сквере выступят мастера джаза Саша Алмазова и Ленинградский диксиленд, инди-рокеры The Maya Secret и поклонники этно-мотивов Markscheider Kunst. Особым гостем станет «Торба-на-круче».
В музеях
Ипостаси Петербурга — в галерее Beriozka
До 5 ноября, 0+
Образы блистательного Петербурга пересекутся с его «теневым» и дворовым обликом на выставке «(Не)парадный». Больше двадцати художников займут главные галереи пространства Beriozka, расположенного в помещении бывшего одноименного магазина, и создадут к выставке свой, парадный или непарадный, город. Малый зал центра будет посвящен ХХ веку и его героям, от романтичного соцреализма до андеграунда, а арт-склад займет выставка архитектурной фотографии.
Редкости из Ирана — на большой выставке
До 21 ноября, 6+
Кувшины, вазы, подносы, тарелки, выполненные в древней технике торевтики, вещицы, инкрустированные бирюзой и расписанные разноцветной глазурью и эмалью, стали экспонатами большой выставки декоративно-прикладного искусство современного Ирана. Центральный экспонат выставки в Музее истории религии — альбом художника Махмуда Фаршчияна с иллюстрациями в стиле «сюрнатурализма».
Эпоха Александра Невского — в «Артмузе»
До 12 ноября, 12+
Ценителям реалистической живописи, исторических и батальных полотен стоит зайти в «Артмузу» на выставку «Воин и святой. Александр Невский». Главный художник Военно-исторического музея артиллерии Евгений Емельянов давно изучает жизнь этого героя. На экспозиции будут и изображения дружинников его авторства, и самого Александра Невского, масштабные батальные сцены. Вход на выставку свободный.
Узнать новое
Популяризаторы отправят «Назад в будущее»
16 и 17 сентября, 12+
Научные популяризаторы и авторы бестселлеров Алексей Водовозов, Александр Соколов, Максим Винарский и другие собираются на фестивале «Назад в будущее», чтобы рассказать о предсказаниях из прошлого, которые сбылись. Цикл встреч организует библиотека им. Маяковского. О том, как раньше мечтали о сотовой связи и смартфонах, распознавании лиц и голосовых помощниках, участники будут говорить в «Севкабель порту» и в «Охте 8».
Детей научат медицине в музее
17 сентября, 17:00, 8+
В Военно-медицинском музее запустили специальную игровую программу для детей. На занятии «Занимательная медицина» участники узнают, как раньше рисовали анатомические атласы и лечили зубы, и сами примерят медицинские халаты.
Театральное
Театр Виктюка привёз легендарное
15 и 16 сентября, 19:00
Театр Романа Виктюка — частый гость петербургских площадок — на этот раз привёз в Петербург спектакли «Нездешний сад. Рудольф Нуреев» (18+) о судьбе знаменитого танцовщика и «Служанки» (18+). В основе второго — пьеса французского авангардиста Жана Жене. Зрители увидят редакцию спектакля 2006 года, созданную Виктюком совместно с первым исполнителем роли Мадам Александром Зуевым. Гастроли пройдут на сцене ДК «Выборгский».
«Воробьишко» влетает в сезон
15 сентября, 11:00, 0+
Театр марионеток им. Е. С. Деммени открывает новый сезон премьерой спектакля «Воробьишко» по рассказу Максима Горького. С этой историей для самых маленьких зрителей Стефания Гараева-Жученко дебютировала как режиссер-постановщик, автор инсценировки, а заодно и композитор спектакля. Как говорят в театре, история покажет детям «что мир природы живет по тем же законам, что и мир человеческий с его радостями и опасностями».
Изумрудный город заиграет новыми красками
15–17 сентября, 6+
К истории Элли и её друзей этой осенью обратилась и труппа Театра сказки. Свою лирическую версию «Изумрудного города» с подзаголовком «Путь домой» на сцене представляют в этот уик-энд. Путешествие по дороге из жёлтого кирпича в спектакле — зрелищный аттракцион с разными системами кукол, масками, фокусами и музыкой. В свободное время стоит зайти в фойе театра: там открылась выставка «Изумрудный город. Театральное путешествие». Она о том, как в городе в разные годы ставили именитый сюжет.
Историю особой любви покажет «Легенда»
17 сентября, 19:15, 16+
Спектакль «Я тоже тебя люблю» из репертуара театра «Легенда» повторяет сюжет классической пьесы «В это же время, в следующем году» Бернарда Слэйда. Влюбившись друг в друга, домохозяйка Дорис и бухгалтер Джордж решают не рушить семьи, а встречаться раз в год в назначенном месте. Их свидания становятся отдушиной для обоих, и связь длится несколько десятилетий. Постановщики постарались сохранить лирическое настроение оригинала, но при этом добавили собственные ноты.
«Фестиваль слияний» пробежится по жанрам
16 сентября, 19:00, 12+
Концерт-спектакль «Фестиваль слияний» в субботу отправит зал клуба «Космонавт» в дрейф по волнам музыки всех направлений и жанров. Участники шоу исполнят 25 номеров: сыграют электронику и танцевальную музыку, покажут лучшие образцы джаз-рока, а закончат на классике и этнических мелодиях. Команда тщательно продумала дизайн шоу: большего погружения добьются благодаря видеосюжетам на экранах.
На экранах
Турман и Джексон — на одном экране
С 14 сентября, 16+
В кино — премьера фильма «Искусство по понятиям». В нём впервые за тридцать лет с «Криминального чтива» Квентина Тарантино на съемочной площадке встретились Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон. Турман здесь играет неудачливую хозяйку арт-галереи Патрис, которая ввязывается в авантюру по отмыванию денег. Именно так она знакомится с героем Джексона.
«Звук свободы» расскажет о торговле людьми
С 14 сентября, 18+
В прокат выходит картина мексиканца Алехандро Гомеса Монтеверде «Звук свободы» о специальном агенте, который борется с торговцами детьми. Он освобождает одного мальчика и понимает, что в руках преступников остался ещё ребенок.
Хайруллина — в «Бери да помни»
С 14 сентября, 16+
На экранах — комедия из Татарстана «Бери да помни». Главный герой — мальчик, который проводит лето в деревне и узнаёт об игре, исполняющей желания. Роль бабушки исполнила актриса Роза Хайруллина, а практически всех остальных персонажей сыграли непрофессионалы. Режиссер Байбулат Батуллин намеренно отказался от звёздного каста, чтобы добиться непосредственности.
Кино из Китая принимает «Аврора»
До 17 сентября
«Аврора» принимает фестиваль китайского кино. Среди первых показов — фэнтези-комедия «Привет, мам» режиссера Цзя Лин про девушку, которая путешествует во времени, чтобы подружиться со своей матерью и попытаться сделать ее жизнь лучше. Посмотреть картину получится 15 сентября в 20:00. В субботу в афише социальная драма «Зажигая звезды» режиссера Лю Цзянцзян и научно-фантастический комедийный «Лунный человек» Чжан Чиюй. Фестиваль продлится все выходные, на показы нужна регистрация, оформить которую удобнее всего на официальном сайте кинотеатра.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»