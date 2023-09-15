Куда пойти 15–17 сентября: популяризаторы науки, «Торба-на-круче» и кино из Китая

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В середине сентября отправляемся в мысленное путешествие по другим странам на разнообразных выставках, слушаем лекции о последних достижениях науки и наслаждаемся роком в парках.

Актуальное

Ася Казанцева откроет секрет удовольствия



16 сентября, 19:00. 16+

Известный популяризатор Ася Казанцева привозит в Петербург новую лекцию «Наука откладывать удовольствие, или Не садись на пенек, не ешь маршмеллоу! Что известно науке об отложенном вознаграждении». Она расскажет, как умение ждать что-то ценное, а не требовать его сразу, связано с успехом по жизни и почему вопрос о такой корреляции мучает учёных десятилетиями. В силу обстоятельств лекция «тайная», и точную локацию слушатели узнают только после покупки билетов.



musicAeterna явят посвящение Целану 16 сентября, 19:00, 17 сентября, 15:00 и 19:00. 12+



Хор и солисты оркестра и хора musicAeterna представляют в Доме радио спецпроект «Посвящение Паулю Целану». Музыку на стихотворения одного из самых влиятельных поэтов XX века специально написали современные композиторы — резиденты Дома радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, а также Теодор Курентзис и Вангелино Курентзис, Экторас Тартанис, Сергей Невский, Владимир Раннев и Борис Филановский. Новая музыка на немецкие тексты Целана сочетается с чтением его стихов в русскоязычном переводе.

Таксы выходят на парад на Васильевском острове 16 сентября, 12:00, 0+



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В субботу в Шкиперском саду пройдёт семейный праздник #ВСЕвСад с Дефиле такс. Владельцы собак этой породы приедут из разных городов, чтобы познакомиться, показать, что умеют их питомцы, и похвастаться фантазийными костюмами. Весь день на площадке будут работать зоны с активностями для детей и взрослых. Музей-аптека доктора Пеля устроит фармацевтический мастер-класс по приготовлению настоящего лечебного порошка по старинному рецепту, актеры и музыканты из петербургских коллективов научат всех желающих играть на подручных средствах, например стеклянных бутылках.



«Торба-на-круче» и другие выступят на «Владимирский Live» 15 и 16 сентября, 0+

Арт-центр «Пушкинская-10», Филармония джазовой музыки, Театр им. Ленсовета, «Суббота», Karlsson Haus, «Кукфо», «Ерундопель», библиотеки им. Маяковского и «На Стремянной», музей Арктики и Антарктики, Zarenkov Gallery и десяток других площадок стали участниками праздника «Владимирский LIVE». Экскурсии, открытые встречи и представления в этот уик-энд займут улицы Владимирского округа в Центральном районе. Карту со всеми активностями и точными адресами можно посмотреть в группе «ВКонтакте». В субботу с 16:00 до 20:00 в Джазовом сквере выступят мастера джаза Саша Алмазова и Ленинградский диксиленд, инди-рокеры The Maya Secret и поклонники этно-мотивов Markscheider Kunst. Особым гостем станет «Торба-на-круче».



В музеях

Ипостаси Петербурга — в галерее Beriozka До 5 ноября, 0+

Образы блистательного Петербурга пересекутся с его «теневым» и дворовым обликом на выставке «(Не)парадный». Больше двадцати художников займут главные галереи пространства Beriozka, расположенного в помещении бывшего одноименного магазина, и создадут к выставке свой, парадный или непарадный, город. Малый зал центра будет посвящен ХХ веку и его героям, от романтичного соцреализма до андеграунда, а арт-склад займет выставка архитектурной фотографии.

Редкости из Ирана — на большой выставке До 21 ноября, 6+



Фото: Музей истории религии Поделиться Поделиться





Кувшины, вазы, подносы, тарелки, выполненные в древней технике торевтики, вещицы, инкрустированные бирюзой и расписанные разноцветной глазурью и эмалью, стали экспонатами большой выставки декоративно-прикладного искусство современного Ирана. Центральный экспонат выставки в Музее истории религии — альбом художника Махмуда Фаршчияна с иллюстрациями в стиле «сюрнатурализма».

Эпоха Александра Невского — в «Артмузе» До 12 ноября, 12+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Ценителям реалистической живописи, исторических и батальных полотен стоит зайти в «Артмузу» на выставку «Воин и святой. Александр Невский». Главный художник Военно-исторического музея артиллерии Евгений Емельянов давно изучает жизнь этого героя. На экспозиции будут и изображения дружинников его авторства, и самого Александра Невского, масштабные батальные сцены. Вход на выставку свободный.

Узнать новое

Популяризаторы отправят «Назад в будущее» 16 и 17 сентября, 12+



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Научные популяризаторы и авторы бестселлеров Алексей Водовозов, Александр Соколов, Максим Винарский и другие собираются на фестивале «Назад в будущее», чтобы рассказать о предсказаниях из прошлого, которые сбылись. Цикл встреч организует библиотека им. Маяковского. О том, как раньше мечтали о сотовой связи и смартфонах, распознавании лиц и голосовых помощниках, участники будут говорить в «Севкабель порту» и в «Охте 8».

Детей научат медицине в музее 17 сентября, 17:00, 8+



Фото: Военно-медицинский музей Поделиться Поделиться





В Военно-медицинском музее запустили специальную игровую программу для детей. На занятии «Занимательная медицина» участники узнают, как раньше рисовали анатомические атласы и лечили зубы, и сами примерят медицинские халаты.

Театральное Театр Виктюка привёз легендарное 15 и 16 сентября, 19:00 Театр Романа Виктюка — частый гость петербургских площадок — на этот раз привёз в Петербург спектакли «Нездешний сад. Рудольф Нуреев» (18+) о судьбе знаменитого танцовщика и «Служанки» (18+). В основе второго — пьеса французского авангардиста Жана Жене. Зрители увидят редакцию спектакля 2006 года, созданную Виктюком совместно с первым исполнителем роли Мадам Александром Зуевым. Гастроли пройдут на сцене ДК «Выборгский». «Воробьишко» влетает в сезон 15 сентября, 11:00, 0+

Театр марионеток им. Е. С. Деммени открывает новый сезон премьерой спектакля «Воробьишко» по рассказу Максима Горького. С этой историей для самых маленьких зрителей Стефания Гараева-Жученко дебютировала как режиссер-постановщик, автор инсценировки, а заодно и композитор спектакля. Как говорят в театре, история покажет детям «что мир природы живет по тем же законам, что и мир человеческий с его радостями и опасностями».

Изумрудный город заиграет новыми красками 15–17 сентября, 6+

К истории Элли и её друзей этой осенью обратилась и труппа Театра сказки. Свою лирическую версию «Изумрудного города» с подзаголовком «Путь домой» на сцене представляют в этот уик-энд. Путешествие по дороге из жёлтого кирпича в спектакле — зрелищный аттракцион с разными системами кукол, масками, фокусами и музыкой. В свободное время стоит зайти в фойе театра: там открылась выставка «Изумрудный город. Театральное путешествие». Она о том, как в городе в разные годы ставили именитый сюжет.

Историю особой любви покажет «Легенда» 17 сентября, 19:15, 16+

Спектакль «Я тоже тебя люблю» из репертуара театра «Легенда» повторяет сюжет классической пьесы «В это же время, в следующем году» Бернарда Слэйда. Влюбившись друг в друга, домохозяйка Дорис и бухгалтер Джордж решают не рушить семьи, а встречаться раз в год в назначенном месте. Их свидания становятся отдушиной для обоих, и связь длится несколько десятилетий. Постановщики постарались сохранить лирическое настроение оригинала, но при этом добавили собственные ноты.



«Фестиваль слияний» пробежится по жанрам 16 сентября, 19:00, 12+

Концерт-спектакль «Фестиваль слияний» в субботу отправит зал клуба «Космонавт» в дрейф по волнам музыки всех направлений и жанров. Участники шоу исполнят 25 номеров: сыграют электронику и танцевальную музыку, покажут лучшие образцы джаз-рока, а закончат на классике и этнических мелодиях. Команда тщательно продумала дизайн шоу: большего погружения добьются благодаря видеосюжетам на экранах.

На экранах

Турман и Джексон — на одном экране С 14 сентября, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кино — премьера фильма «Искусство по понятиям». В нём впервые за тридцать лет с «Криминального чтива» Квентина Тарантино на съемочной площадке встретились Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон. Турман здесь играет неудачливую хозяйку арт-галереи Патрис, которая ввязывается в авантюру по отмыванию денег. Именно так она знакомится с героем Джексона.



«Звук свободы» расскажет о торговле людьми С 14 сентября, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит картина мексиканца Алехандро Гомеса Монтеверде «Звук свободы» о специальном агенте, который борется с торговцами детьми. Он освобождает одного мальчика и понимает, что в руках преступников остался ещё ребенок.

Хайруллина — в «Бери да помни» С 14 сентября, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экранах — комедия из Татарстана «Бери да помни». Главный герой — мальчик, который проводит лето в деревне и узнаёт об игре, исполняющей желания. Роль бабушки исполнила актриса Роза Хайруллина, а практически всех остальных персонажей сыграли непрофессионалы. Режиссер Байбулат Батуллин намеренно отказался от звёздного каста, чтобы добиться непосредственности.

Кино из Китая принимает «Аврора» До 17 сентября



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Аврора» принимает фестиваль китайского кино. Среди первых показов — фэнтези-комедия «Привет, мам» режиссера Цзя Лин про девушку, которая путешествует во времени, чтобы подружиться со своей матерью и попытаться сделать ее жизнь лучше. Посмотреть картину получится 15 сентября в 20:00. В субботу в афише социальная драма «Зажигая звезды» режиссера Лю Цзянцзян и научно-фантастический комедийный «Лунный человек» Чжан Чиюй. Фестиваль продлится все выходные, на показы нужна регистрация, оформить которую удобнее всего на официальном сайте кинотеатра.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

