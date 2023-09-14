Такс-парад и велооркестр преобразят Шкиперский сад

Множество такс и их хозяев в субботу, 16 сентября, собираются в Шкиперском саду на профессиональную встречу — дефиле «Такс-парад». На подиум выйдут больше ста такс. Тема показа этого года — музыка.

Праздник, во время которого все участники будут соревноваться в красоте и оригинальности карнавальных костюмов, а ещё в знании трюков, — всего лишь часть большого фестиваля «#ВСЕвСАД». К выходным в парке появятся спортивная и фотозона, площадки, где будут играть виброфонисты и уличные музыканты, а также велооркестр. Каждый велосипед в этом необычном коллективе «отвечает» за своë звучание — клавиши, барабаны, гитара или вокал. Участники должны только крутить педали, следовать указаниям на экране и соблюдать определённый ритм.

В зоне с мастер-классами в саду весь день проработают стенды на любой вкус. Например, музей-аптека доктора Пеля устраивает урок по приготовлению настоящего лечебного порошка по старинному рецепту, а ремесленники научат расписывать шоперы и делать другие вещи своими руками.



Вход на фестиваль (0+) свободный, подробности можно смотреть в группе »ВКонтакте».

