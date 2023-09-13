В Военно-медицинском музее расскажут, как в старину лечили зубы и делали прививки

Это не просто экскурсия, но и занятие, называется «Занимательная медицина для детей». Можно будет узнать о необычных фактах из истории медицины и понарошку побыть не только пациентом, но и врачом. 8+

В 1820 году по заказу императора Александра I придворный врач Василий Малахов нарисовал схему, которую сейчас бы назвали профилактической. Она называлась длинно и сложно: «Реки болезней, изливающихся натуральным течением из пучины житейских погрешностей по полям жизненной силы человека изображающим». Проще говоря, Малахов описал, какие факторы влияют на состояние здоровья. Он изобразил болезни в виде рек, их ответвления означали осложнения и различные варианты исхода заболевания. Только одна река была светлой, она символизировала полное здоровье.

А Илья Васильевич Буяльский (1789–1866) рисовал иллюстрации для анатомических атласов. Ему это было нетрудно: все-таки академик Императорской академии художеств. Но в первую очередь он был знаменитый анатом и хирург, профессор другой Императорской академии — Медико-хирургической. И сейчас в арсенале хирургов — «Лопатка Буяльского», небольшой инструмент для отведения (оттеснения) внутренних органов и тканей. А сколько медицинских инструментов в процессе своей «эволюции» изменились до неузнаваемости! Об этом детям расскажут на занятии, сопровождая историями о врачах — изобретателях и о значении медицинских символов. Во время мастер- класса можно будет получить навыки, которые лучше бы не пригождались, но знать которые полезно.

