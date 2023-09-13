    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, южн

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.7eur101.56

    Наука

    В Военно-медицинском музее расскажут, как в старину лечили зубы и делали прививки

    191
    обсудить

    Это не просто экскурсия, но и занятие, называется «Занимательная медицина для детей». Можно будет узнать о необычных фактах из истории медицины и понарошку побыть не только пациентом, но и врачом. 8+

    Фото: Военно-медицинский музей
    ПоделитьсяПоделиться

    В 1820 году по заказу императора Александра I придворный врач Василий Малахов нарисовал схему, которую сейчас бы назвали профилактической. Она называлась длинно и сложно: «Реки болезней, изливающихся натуральным течением из пучины житейских погрешностей по полям жизненной силы человека изображающим». Проще говоря, Малахов описал, какие факторы влияют на состояние здоровья. Он изобразил болезни в виде рек, их ответвления означали осложнения и различные варианты исхода заболевания. Только одна река была светлой, она символизировала полное здоровье.

    А Илья Васильевич Буяльский (1789–1866) рисовал иллюстрации для анатомических атласов. Ему это было нетрудно: все-таки академик Императорской академии художеств. Но в первую очередь он был знаменитый анатом и хирург, профессор другой Императорской академии — Медико-хирургической. И сейчас в арсенале хирургов — «Лопатка Буяльского», небольшой инструмент для отведения (оттеснения) внутренних органов и тканей. А сколько медицинских инструментов в процессе своей «эволюции» изменились до неузнаваемости! Об этом детям расскажут на занятии, сопровождая историями о врачах — изобретателях и о значении медицинских символов. Во время мастер- класса можно будет получить навыки, которые лучше бы не пригождались, но знать которые полезно.

    Занятия пройдут 17 сентября в Военно-медицинском музее (Лазаретный пер., д. 2, вход с ул. Введенского канала, д. 6). Регистрация по ссылке. Начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Военно-медицинский музей

    По теме

    Военно-медицинский музейМедицина
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close