    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    В кино выходит криминальный триллер с Сэмюэлом Л. Джексоном и Умой Турман

    464
    2 комментария

    14 сентября в кино — премьера фильма «Искусство по понятиям». В нём впервые за тридцать лет с «Криминального чтива» Квентина Тарантино на съемочной площадке вновь встретились Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон.

    Фото: centpart.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Турман здесь играет неудачливую хозяйку арт-галереи Патрис. Когда её бизнес начинает идти совсем плохо, она ввязывается в опасную авантюру по отмыванию денег. К ней присоединяются криминальный босс Гордон (Джексон) и киллер Реджи, которого играет ещё одна звезда, Джо Манганьелло («Клиника», «Лига справедливости»). Ситуация выходит из-под контроля, когда Реджи вдруг обнаруживает в себе таланты художника-авангардиста. Таким образом, преступление и искусство сливаются в странный коктейль.

    Съемки проходили в Нью-Йорке и Нью-Джерси в прошлом году. Кроме упомянутых звезд, в фильме снялась ещё Майя Хоук — дочь Умы Турман. Всё вместе, по словам режиссера Николь Паон, в итоге соединяется в довольно мрачный, с черным юмором комедийный триллер, который безжалостно смеётся над лицемерием современного общества.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru

    По теме

    Ума ТурманКинокомедия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close