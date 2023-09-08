В кино выходит криминальный триллер с Сэмюэлом Л. Джексоном и Умой Турман

14 сентября в кино — премьера фильма «Искусство по понятиям». В нём впервые за тридцать лет с «Криминального чтива» Квентина Тарантино на съемочной площадке вновь встретились Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон.
Турман здесь играет неудачливую хозяйку арт-галереи Патрис. Когда её бизнес начинает идти совсем плохо, она ввязывается в опасную авантюру по отмыванию денег. К ней присоединяются криминальный босс Гордон (Джексон) и киллер Реджи, которого играет ещё одна звезда, Джо Манганьелло («Клиника», «Лига справедливости»). Ситуация выходит из-под контроля, когда Реджи вдруг обнаруживает в себе таланты художника-авангардиста. Таким образом, преступление и искусство сливаются в странный коктейль.
Съемки проходили в Нью-Йорке и Нью-Джерси в прошлом году. Кроме упомянутых звезд, в фильме снялась ещё Майя Хоук — дочь Умы Турман. Всё вместе, по словам режиссера Николь Паон, в итоге соединяется в довольно мрачный, с черным юмором комедийный триллер, который безжалостно смеётся над лицемерием современного общества.
16+
Матвей Пирогов