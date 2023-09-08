На экранах — боевик по реальным событиям о торговле детьми

14 сентября в прокат выходит картина мексиканца Алехандро Гомеса Монтеверде «Звук свободы». В главной роли Джеймс Кэвизел, лучше всего памятный зрителям по роли Иисуса Христа в «Страстях Христовых» Мэла Гибсона.
Здесь он — специальный агент Тим Баллард, который во время операции по борьбе с торговлей детьми освободил мальчика. Его сестра осталась в руках у жестоких торговцев — и Тим, желая спасти девочку, решается на крайне опасную спасательную миссию и отправляется в джунгли Колумбии…
Фильм основан на реальных событиях. Агент Баллард в самом деле ушёл из органов госбезопасности США и создал компанию Operation Underground Railroad, чтобы противостоять подпольному бизнесу по торговле людьми. Фильм не во всём следует реальным событиям, но в конце показывает подлинные кадры с пострадавшими детьми, задержанными работорговцами и виллой, где разворачивались события.
При скромном бюджете в 14 миллионов долларов картина стала в США настоящим блокбастером, обойдя «Миссия: невыполнима 7», «Индиана Джонс 5», «Форсаж 10» и «Флэш». Сборы более чем в десять раз превысили бюджет картины. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes зрительский рейтинг одобрения равняется 99 %.
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Матвей Пирогов